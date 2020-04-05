案352北部男店員感染源找到了！曾和確診實踐大學老師密切接觸逾1小時

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內昨日新增本土病例、一名40多歲的獨居男性（案352）原先感染源不明，指揮中心指揮官陳時中今（5）日宣布，個案曾經和案301實踐兼任老師有密切接觸超過1個小時，找到個案的源頭。

▲中央流行疫情指揮中心記者會照片。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心公布訊息，案352近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於4日確診。

▲今日新增案例全為境外移入。（圖／王譯萱製作）

衛生單位調查，個案本身獨自居住，為商店販售人員，平時上班都與同事兩人搭擋，接觸者匡列9人，包括7名同事、1名友人以及1名非同住家人。指揮中心發言人莊人祥另補充，案352住家與上班地點橫跨不同縣市，自稱與同事上班都有戴口罩，但仍需進一步調監視器釐清。陳時中記者會中提到，個案曾經和案301美國返台確診個案有密切接觸超過1個小時。

至於案301，根據指揮中心公布資料，為30多歲男性，3月2日就從美國旅遊返台，6日出現症狀到診所就醫並診斷為感冒，因為症狀沒有改善，又分別在15日、25日、28日就醫，經過4度求診後，28日才被通報。

▲全台確診數來到363人。（圖／王譯萱製）