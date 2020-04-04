美國疫情最慘！340萬旅客「自重災區來襲」　全球化也夾帶病毒

▲圖為新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊期間，美國林肯紀念堂外部。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國成為新冠肺炎（COVID-19）病例數最多的國家，美國廣播公司新聞網（ABC News）調查則指出，該國疫情急速蔓延與340萬名旅客湧入有關。有內科住院醫師就認為，激增的病例數顯見全球化的現象，正如人們可以輕易橫跨不同國家，身上所攜帶的病毒也可以。

《中央社》引述《美國廣播公司新聞網》報導，此種傳染病可能殺死成千上萬的美國人，以驚人速度影響全球經濟。隨著新冠病毒出現，世界已正式邁入危險的新階段，其中國際旅行成為一種傳染病的跳板。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）就曾說，他毫不懷疑，病毒出現比他們知道時要早很多，紐約州病例數為全美最高，因為來自世界各地的旅客都會先來到這邊。

去年12月與今年1月、2月的關鍵時期，當時疫情在中國肆虐，結果旅客資料數據顯示，這段期間有75萬9493人從中國進入美國。梅約診所內科住院醫師庫瑪（Vinayak Kumar）認為，短時間來看，這些病例數是驚人的數字，代表世界全球化的現象，正如旅客可以輕易橫跨旅行，身上攜帶的病毒也可以。這些來自中國的旅客，包括22.8萬多名要返家的美國人，以及數十萬為了商業、學術、旅遊或拜訪家人等原因而來到美國的中國公民。

南岸健康中心傳染病專家魏德斯（Simone Wildes）說，這些數字很顯然令人擔憂，全球化已經來到，必須更努力做好準備，「很難估計從中國來到美國的旅客中，多少人感染COVID-19，但能夠合理推測，很多人可能是在旅行時感染的。」

報導指出，雖然多數旅客都會前往紐約、西雅圖或洛杉磯等人口密集的地方，但遊客也可能抵達美國的任何一處。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University） 研究人員認為，疫情可能早在去年11月就開始，武漢恐怕12月初就有數百起病例。多倫多大學另一個研究小組則於1月14日警告，由於國際旅行盛行，武漢的疫情很可能也在其他主要城市爆發。

雖然美國總統川普（Donald Trump）2月2日就開始限制來自中國的旅行，但當時可能已經太晚反應，約1.8萬名美國人2月與3月期間從中國返家；還不清楚那時對於返國的美國人採取多嚴厲的檢疫措施。

《美國廣播公司新聞網》彙整去年12月、1月與2月的旅客入境資料，針對疫情嚴重的8個國家，其中約34萬人來自義大利、41萬來自西班牙、190萬來自英國，加上從中國出發的旅客，僅4個國家就有至少340萬人，其中近一半、約150萬名旅客為返國的美國人。來自義大利與西班牙的旅行直到3月13日才在美國遭到禁止，隨後幾天英國入境也受到限制。

另一名傳染病專家艾勒林（Todd Ellerin）則說，中國是否可以早個幾周警戒全球，有可能，中國若立刻實施旅遊禁令，是否能進一步減緩此種病毒的傳播，也有可能，然而，考量到全球旅行的複雜性與此種病毒的潛伏性，就算立刻禁止旅行，可能也無法全面抑制這種傳染病；也就是說，全球最好具備更有創意的抗疫舉措，而且速度要快。