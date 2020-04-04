口罩自動販賣機即將上路！　高虹安搶先試用...免排隊、插健保卡就可以

▲ 口罩販賣機串連進健保系統。（圖／截取自「高虹安」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／台北報導

新冠肺炎病毒肆虐的現在，口罩目前已是全世界最重要的物資之一，台灣率先全世界管制口罩，讓人人都有口罩保護自己，也沒有發生搶購，目前台灣政策已經進階到口罩2.0，也因此成為全球防疫的模範生；但是防疫在台灣是與時俱進的，現在更有科技公司提升口罩販賣機功能，造福沒時間排隊的上班族。

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▲ 立法委員高虹安搶先試用，在臉書PO影片，許多民眾期待新一代的口罩販賣機上線。

原來僅能使用身分證進行識別，讓民眾免費領取口罩，「業安科技」推出口罩販賣機，現又進階升級！中央流行疫情指揮中心與台北市政府合作，將口罩販賣機串健保系統，未來民眾無須到藥局排隊，便能夠透過販賣機買到口罩，且不限時間，對沒時間的上班族是一大福音，也再填補了防疫可能的漏洞。

第一階段的「口罩販賣機」是YALLVEND號召與Authme、Biilabs及Drippp合作開發，團隊先串聯身分證識別技術，只要使用手機掃描機器上的QRCODE、同意用戶協議，使用網站串連的相機功能，再掃描身分證，將資料傳輸給機器，認證成功，就可以免費拿到一包口罩。

▲ 立法委員高虹安搶先試用，多項選擇付款方式。

一個半月過了團隊再度獲得健保署同意，串進健保卡系統，民眾改持健保卡、刷悠遊卡或使用其他行動支付，就可以透過機器買到口罩，無須到藥局排隊，台北市長柯文哲用健保卡實際測試通過，即將推出。

這項技術是與北市和中央疫情指揮中心合作，讓民眾得以使用健保卡到口罩販賣機購買口罩，以分擔藥師在藥局販售口罩的勞累，也能夠減輕都會民眾時間的負擔，先預計在台北市政府附近的行政中心設點，並於9日正式對外宣布，立委高虹安搶先試用，在臉書PO影片，許多民眾期待新一代的口罩販賣機上線，也讓防疫增加新的生力軍。

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