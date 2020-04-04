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俄羅斯等國派5架軍機抵上海　自提口罩、呼吸器防疫物資

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▲▼俄羅斯空軍伊爾76重型運輸機4月4日飛抵上海浦東機場，自提防疫物資。（圖／翻攝自央視新聞）

▲俄羅斯空軍伊爾76重型運輸機4月4日飛抵上海浦東機場，自提防疫物資。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

全球新冠肺炎疫情蔓延之際，據上海機場集團發布消息，4月4日一天內，共有俄羅斯、阿爾及利亞等國家派5架軍用運輸機，飛抵上海浦東機場自提口罩等大量防疫物資。

事實上，中國大陸自官方數據顯示，本土新增疫情趨緩，並積極推進產業復工復產後，於近期接到許多海外的防疫物資訂單。

▲阿爾及利亞空軍伊爾76重型運輸機4月4日飛抵上海浦東機場，自提防疫物資。（圖／取自上海機場集團）

▲阿爾及利亞空軍伊爾76重型運輸機4月4日飛抵上海。（圖／取自上海機場集團）

因此，據上海機場集團通告，非洲阿爾及利亞空軍2架伊爾76重型運輸機，，4日3時39分和4時先後降落浦東機場。 2架包機將裝載包括口罩在內的大量防疫物資，計劃於4日下午相繼返回。

隨後，還有俄羅斯空軍包機安-124，計畫今晚20降落浦東機場，裝載好防疫物資後，於5日上午返回。以及其他海外軍機，一共有5架會在4日從上海降落後，自提物資再裝機返國。

值得注意的是，有鑑於近日許多西方國家，質疑從中方輸入的醫護物資質量問題，《中國政府網》在今天公告，商務部、海關總署、國家藥監局等部委已發布《關於有序開展醫療物資出口的公告（2020年第5號）》，要求出口的檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品必須取得國家藥品監管部門相關資質，符合進口國（地區）質量標準要求。

▼5架外國軍機於4月4日飛抵上海浦東機場，自提防疫物資。（圖／取自上海機場集團）

▲▼5架外國軍機於4月4日飛抵上海浦東機場，自提防疫物資。（圖／取自上海機場集團）

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