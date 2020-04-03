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特斯拉失控撞安全島起火…駕駛受困成焦屍！里長曝死者身分：是龍潭地主兒

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▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲湯男1日凌晨駕駛特斯拉電動車返家，疑似車速過快失控釀禍。（圖／桃園消防提供）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龍潭區中正路1日晚間發生一起火燒車事故，警消獲報後趕抵現場，發現起火燃燒的是罕見的特斯拉電動車MODEL 3，且湯姓駕駛（30歲，男）還受困車內，因此立即架設水線灌救，無奈最終破壞車體將湯男救出時，他已被燒成一具焦屍。警方初步調查，湯男是富二代，父母在地方上有多筆土地，靠著收租過日；針對這起事故，警方研判應該是車速過快肇禍，對此家人則不願表示意見。

地方里長、警方向《ETtoday新聞雲》表示，湯姓死者是個富二代，父母在龍潭國中、交流道附近有好幾筆土地，靠著租金收入就已經足以度日，湯家就住在三坑老街附近，在地方上小有名氣；而車禍身故的湯男已經30歲，目前仍然未婚。

警方調查，意外發生前，湯男駕駛MODEL 3外出訪友，不料1日凌晨0時許沿著中正路往石門水庫方向行駛返家時，車身卻突然失控撞上安全島，隨即90度側翻起火燃燒，湯男受困車中逃生不及，當場遭火噬燒成焦屍。警方初步研判，疑似是車速過快才會釀禍，對此，湯男家屬則相當低調，不願表示意見。

因這起車禍火警為國內罕見的「特斯拉電動車」，還引起現場消防員關注，並細心寫下整個救援、斷電過程。該名消防員稍早受訪時表示，全世界針對電動汽車風險議題都相當重視，高電壓鋰電池如果竄火，消防措施該如何應對，「是一場危機風險管理的專業！」

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▼警消雖然立即架設水線灌救，但仍來不及救出受困的湯男。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

ET快訊
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特斯拉撞安全島起火　駕駛受困燒成焦屍！死者身分是龍潭地主兒
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