港珠澳大橋明起「限時通關管制」　防疫情輸入港澳流通

▲港珠澳大橋推出新措施，縮短車輛通行的清關服務時間。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為應對新冠肺炎，近日疫情轉趨複雜的香港、澳門於4日公告，將於明日起，調整港珠澳大橋各自口岸通關服務時間。其中，除貨物清關服務時間不受影響外，過境、穿梭巴士與私人車輛均只能在指定時間通關。

根據香港特區政府的公告內容，為乘搭過境巴士或穿梭巴士的人士提供的旅檢大樓清關服務時間，縮短至每日上午10時至晚上8時，私人車輛車清關服務時間縮短至每日上午6時至晚上10時；貨物清關服務時間則不受影響，維持每日24小時運作。

▲港珠澳大橋口岸內的的中國海關。（圖／記者姜國輝攝）

至於澳門方面，澳門口岸珠澳旅檢大廳通關時間縮短至上午10時至晚上8時。出入境車道由全天24小時通關調整為上午6時至晚上10時。

同時，港澳旅檢大廳通關時間由全天24小時通關，調整為上午10時至晚上8時。澳門海關還表示，恢復原通關時間安排，將根據疫情防控情況再作決定。

央視報導稱，此舉是為為盡量減少跨境人流，並集中資源做好口岸防疫工作，因此香港特區政府、澳門特區政府以及珠海市政府經商討後，同意同步縮短港珠澳大橋三方口岸的旅客清關服務時間，自5日起實施。

目前，香港現存確診人數達到668例，累計確診845例，死亡4例，173例已經治癒；澳門方面，現存確診33例，累計確診43例，死亡0例，10例治癒。

事實上，由於疫情狀況轉趨嚴峻，香港特區行政長官林鄭月娥於上月23日舉行記者會，宣布從3月25日凌晨起，所有「非香港居民」乘飛機抵港不准入境，機場停止所有轉機服務，禁令暫定為期14天。

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▼香港疫情嚴峻。（圖／路透）