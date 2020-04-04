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日本三連休後疫情失控！醫憂台灣步後塵　陳時中曝2原因「沒大規模禁足」

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▲▼0404中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，有台大教授在臉書上分析，日本3月有連休，收假日後疫情急速升溫，擔憂台灣在收假後也會有一波高峰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我們判斷是不會，如果判斷會就會禁止，主要是因為社區傳染非常零星，主要也以國外進來的居多，所以沒做出大規模的禁足行動。

昨天有台大教授在臉書上分析，日本之前三月有連假，收假之後疫情急速升溫，確診速度是連假前的五倍，擔心台灣之後會不會遇到這樣情況，收假會有一波高峰。

請繼續往下閱讀...

「台灣會不會像日本這樣子？我不敢說絕對不會」不過，陳時中說，但我們的判斷是不會，如果判斷會就會禁止大家，主要判斷是社區的群聚情況沒有像日本在櫻花季那樣，他們的群聚情況比我們嚴重很多。之所以讓大家多散心，是因為台灣並沒有相關群聚狀況，社區傳染也非常零星，且個案主要都是國外進來，現在應該都在居家檢疫之中，已經沒有那些從國外進來而沒有居家檢疫的，外來案例都被匡列在居家檢疫裡。

陳時中進一步說明，再來就是台灣社區傳染零星，所以才沒有禁止，判斷上可能性很低。不過，他也說，連假看到人這麼多，是比他想像的要多很多，所以氣氛會比較緊張一點，但研判時候那兩個理由，讓我們沒有做出大規模的禁足的行動。

▲▼0404中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

新冠肺炎今再增7確診，分別為6例境外移入及1例本土。本土個案為40多歲男性（案352），近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

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