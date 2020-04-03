國家級田徑教練與女選手不倫戀　二審認定權勢性交2次輕判

田徑男教練與女選手搞不倫戀，二審遭認定權勢性交2次判刑。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

田徑國家級男教練阿奇（化名）與國二就指導到大學的女選手小婷（化名）不倫戀，阿奇一審遭認定4年間權勢性交小婷超過30次，判5年10月徒刑。台中高分院審結，認為只有2次權勢性交，其他為2人你情我願，改判阿奇10月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。全案部分可上訴。

判決書指出，阿奇是田徑項目國家級教練，在小婷就讀國中擔任學務主人間田徑隊教練，從她國二就指導她田徑。小婷2011年上大學後，仍繼續接受阿奇的指導到2015年11月就讀研究所。期間因訓練關係受到阿奇監督，並由阿奇規劃、安排其參與國內、國際各項田徑賽事，並保管及管理各類比賽獎金。

阿奇遭小婷指控，阿奇罔顧師生倫常，知道她若要參加國際賽事需要仰賴自己的訓練指導及推薦，從大一下學期起到研究所一年級也就是2012年5月起至2015年10月，透過每週五載送小婷到台中上課機會，每月1次將小婷載往汽車旅館發生性關係，小婷隱忍屈服至少30次。

小婷法庭上供稱，她從大一開始每週五到台中上課，都會由阿奇先載到汽旅發生性關係，這段時間並沒有違反她的意願。但大二下學期開始，她覺得不想再與教練發生關係，曾在路上跟他說「不想再發生關係了」、「不喜歡每週去汽車旅館」，但對方都會不開心，並以「若沒有繼續維持關係，妳未來訓練、就業就會有問題」等語要脅，小婷心生恐懼只好繼續隱忍。

阿奇出庭時坦承，兩人的確有性行為，但都是兩情相悅，還拿出通訊軟體對話內容及出遊照片佐證。

台中地院法官認為，儘管雙方已有多年性關係，但小婷仍用「您」、「老師」等尊稱，可見教練的權威並未因兩人多次性關係而減少，因此依犯對受監督之人利用權勢性交罪，判處5年10月。

阿奇不服上訴台中高分院，依然辯稱兩人是男女朋友，性行為是兩情相悅。田徑是很公平的項目，比賽都有選拔標準，達標才能代表國家參賽。教練權限最多只能接受訓練選手是否有入選通知，對於中華民國田徑協會選訓委員會遴選選手參賽並無置喙餘地，他與小婷並沒有「監督與服從之關係」。

合議庭審理後認為，小婷自承原本與阿奇去摹帖發生性行為是你情我願，從大二下學期後就決定不想繼續，但阿奇仍以「未來訓練、就業就會有問題」，讓小婷因此屈就，因此之後2次性行為認定為權勢性交。另外，小婷與阿奇訓練的田徑項目在我國為發展階段，中華民國田徑協會遴選出國參賽也是以最優選手及其教練參加為原則等，因此難認阿奇全然不具影響力。

法官審酌阿奇無前科，已婚有一名小孩，已賠償25萬元給小婷，雙方和解。最後改判10月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。緩刑期內須接受3場法治教育，並付保護管束。

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