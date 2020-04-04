　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防疫當前唱K喝酒打群架　「有人有槍」7 人搶成一團全送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警方出動快打，將KTV鬥毆民眾全數帶回。（圖／民眾提供）

▲警方出動快打，將嗆聲制止不聽男子當場壓制。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）防疫措施趨嚴，卻仍有人去KTV飲酒作樂還打架！今天是兒童節，南屯區某KTV 2包廂的酒客，在走廊上聊天時互看不順眼，立刻互嗆開打，發現有人身上有槍時還上演搶槍戲碼。警方出動20名快打，迅速壓制控制現場，並起出沒殺傷力的空氣手槍，警詢後依傷害、聚眾鬥毆罪將7人送辦。

第四警分局今天凌晨近4點獲報，文心南路上一家KTV有人打架，員警立刻出動快打，由南屯派出所副所長周明勳率約20名警力前往現場。員警到場後，雖未發現現場有打架，但有一方仍在現場持續叫囂。警方經喝令制止不聽，將叫囂者當場壓制，並逐一盤查陳姓男子及多名關係人，並一一帶回派出所。

▲▼警方出動快打，將KTV鬥毆民眾全數帶回。（圖／民眾提供）

▲▼警方將鬥毆鬧事民眾壓制帶回。（圖／民眾提供）

▲▼警方出動快打，將KTV鬥毆民眾全數帶回。（圖／民眾提供）

警方現場調閱監視器，發現雙方各式不同包廂客人，彼此間不認識。其中一方于姓及廖姓男子在包廂外頭走廊聊天，另一方包括陳姓等5名男子則在另一邊聊天。雙方一死酒後互相看不順眼，在走廊就互嗆進而互毆。其中，廖男身上因插放一把手槍，陳男等人見狀上前奪下，過程中造成陳男友人趙男臉部受傷，所幸送醫治療後無大礙。

第四分局表示，警方除將兩方7人帶回，現場也扣得一把空氣手槍，初步鑑定沒有殺傷力。警詢後將于、廖2人依傷害罪送辦，陳等5人除傷害罪外，再加一條聚眾鬥毆罪移送。另也呼籲，雖現為防疫期間又適逢清明連假，但警方仍處於高度警戒狀態，一旦有聚眾鬥毆、街頭暴力等犯罪情事，違法滋事者，一定立即打擊不法，依法嚴懲，絕不寬貸。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

台中離奇焦屍案　檢警懷疑男子2處縱火再與女友玉石俱焚

公公治喪訃聞孝媳不是她　正宮告老公小三求償百萬竟敗訴

「歐爸」太俊秀　長髮正妹誤中跨國愛情詐騙10萬積蓄險飛

ET快訊
快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域
蕭亞軒「頭部重創」爆驚悚傷口血腥照　造型師心疼鬆口：一輩子忘
馬路驚見口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」　下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南驚爆「擄孔雀勒贖案」　雜貨老闆700元買下「竟是贓物」…火速歸還農場

跟學生媽日本玩13天...已婚男師「拒跟老婆壞壞」　還跩嗆：妳就剩繳貸款功能

防疫當前唱K喝酒打群架　「有人有槍」7 人搶成一團全送辦

屏東男見她摸小狗起邪念！逼躺地「忍一下就好」…伸舌喊：幫妳舔乾淨尿尿

麵粉戰爭！揉麵員工譏「你背後有鬼」　店長回嗆「卒仔」挨告…無罪原因曝光

19歲法國人小琉球浮潛伸手摸「海龜」　上岸當場被逮！將開罰6～30萬

悶啊！屏東男半夜喝下農藥肚子痛炸　爬到路邊揮手喊「救我」

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

從美返台居家檢疫…「婦發燒喉嚨痛」基隆1家4口擅自外出就醫！最重將罰220萬

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

台南驚爆「擄孔雀勒贖案」　雜貨老闆700元買下「竟是贓物」…火速歸還農場

跟學生媽日本玩13天...已婚男師「拒跟老婆壞壞」　還跩嗆：妳就剩繳貸款功能

防疫當前唱K喝酒打群架　「有人有槍」7 人搶成一團全送辦

屏東男見她摸小狗起邪念！逼躺地「忍一下就好」…伸舌喊：幫妳舔乾淨尿尿

麵粉戰爭！揉麵員工譏「你背後有鬼」　店長回嗆「卒仔」挨告…無罪原因曝光

19歲法國人小琉球浮潛伸手摸「海龜」　上岸當場被逮！將開罰6～30萬

悶啊！屏東男半夜喝下農藥肚子痛炸　爬到路邊揮手喊「救我」

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

從美返台居家檢疫…「婦發燒喉嚨痛」基隆1家4口擅自外出就醫！最重將罰220萬

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

拿出卷尺準確量測　米其林星級餐廳把餐桌間距拉到1.5公尺

大咖讓位！《花木蘭》新檔期出爐粉絲笑了

才過62天！純黑萌奶汪褪色變「灰毛蒼老狗」　媽傻眼：老起來放...

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

「樂於捐口罩…但要先問過我！」　陳學聖估算：還有千萬人在排隊

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

因應東京奧運延期一年　男足年齡放寬到24歲

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

居家檢疫情侶亡　昨還有電視聲

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　店員機警報案阻詐

特斯拉側翻起火！消防員曝搶救過程

屍體先搶先贏　業者鬥毆遭禁用殯儀館

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

桃園間測速2天962件違規　遵行速限免收罰單

板橋小五生墜樓！重傷昏迷3天

基隆1家4口外出就醫　違反居檢擬重罰

少女國中遭班導性侵　長大苦讀法律系怒告求償

特斯拉起火駕駛成焦屍！里長曝死者身分

婦人離家3天成冰冷遺體　遺書留...輕生念頭

更多熱門

相關新聞

長髮妹誤中跨國愛情詐騙10萬險飛

長髮妹誤中跨國愛情詐騙10萬險飛

林姓長髮正妹在交友軟體Instagram認識自稱韓國歐爸，住加拿大的男子Max，雙方用聊天軟體全英文聊天相談甚歡。她認定對方是白馬王子，得知對方打算來台長住，寄禮物給她卻卡關，答應幫忙出關稅運費3500元美金（約台幣10萬5千元）。幸好銀行行員與員警積極勸說下，她才恍然大悟是詐騙，保住積蓄。

東勢農會強檔「茂谷柑冰棒」IKEA上市！

東勢農會強檔「茂谷柑冰棒」IKEA上市！

台中離奇焦屍疑男子縱火燒死2人

台中離奇焦屍疑男子縱火燒死2人

捷運加持「台中第二條公益路」爆紅　房價2年漲逾1成

捷運加持「台中第二條公益路」爆紅　房價2年漲逾1成

萬華男遭2街友痛扁倒地　搶救5天不治

萬華男遭2街友痛扁倒地　搶救5天不治

關鍵字：

打群架鬥毆KTV南屯台中

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面