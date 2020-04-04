防疫當前唱K喝酒打群架　「有人有槍」7 人搶成一團全送辦

▲警方出動快打，將嗆聲制止不聽男子當場壓制。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）防疫措施趨嚴，卻仍有人去KTV飲酒作樂還打架！今天是兒童節，南屯區某KTV 2包廂的酒客，在走廊上聊天時互看不順眼，立刻互嗆開打，發現有人身上有槍時還上演搶槍戲碼。警方出動20名快打，迅速壓制控制現場，並起出沒殺傷力的空氣手槍，警詢後依傷害、聚眾鬥毆罪將7人送辦。

第四警分局今天凌晨近4點獲報，文心南路上一家KTV有人打架，員警立刻出動快打，由南屯派出所副所長周明勳率約20名警力前往現場。員警到場後，雖未發現現場有打架，但有一方仍在現場持續叫囂。警方經喝令制止不聽，將叫囂者當場壓制，並逐一盤查陳姓男子及多名關係人，並一一帶回派出所。

▲▼警方將鬥毆鬧事民眾壓制帶回。（圖／民眾提供）

警方現場調閱監視器，發現雙方各式不同包廂客人，彼此間不認識。其中一方于姓及廖姓男子在包廂外頭走廊聊天，另一方包括陳姓等5名男子則在另一邊聊天。雙方一死酒後互相看不順眼，在走廊就互嗆進而互毆。其中，廖男身上因插放一把手槍，陳男等人見狀上前奪下，過程中造成陳男友人趙男臉部受傷，所幸送醫治療後無大礙。

第四分局表示，警方除將兩方7人帶回，現場也扣得一把空氣手槍，初步鑑定沒有殺傷力。警詢後將于、廖2人依傷害罪送辦，陳等5人除傷害罪外，再加一條聚眾鬥毆罪移送。另也呼籲，雖現為防疫期間又適逢清明連假，但警方仍處於高度警戒狀態，一旦有聚眾鬥毆、街頭暴力等犯罪情事，違法滋事者，一定立即打擊不法，依法嚴懲，絕不寬貸。

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