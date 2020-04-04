12年前打臉馬政府　陳思宇批綠營「雙標」發酷碰券

▲陳思宇。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者蘇晏男／台北報導

為降低新冠肺炎疫情對我國經濟的衝擊，行政院2日拍板預算規模達1兆500億元的「紓困2.0」，其中經濟部將以180億推出「振興抵用券」及「酷碰券」。前民眾黨發言人陳思宇3日指出，12年前時任民進黨立委葉宜津曾認為消費券無助於紓困，但如今綠營卻一改先前態度，發行上述票券，想要振興經濟，「一個消費券打臉執政的前後不一」、「雙標年年有今年特別多」。

振興抵用券總金額23億元，未來將隨住宿發放，不限區消費、全國通用，使用概念為「消費者消費，政府幫你折價」，與消費券不同的是，一定要有消費才有抵用，且不是全額補助。而酷碰券主要參考去年與行動支付業者合作的「你消費．我回饋」活動，以行動支付為主，搭配敬老卡回饋，行動支付消費優惠25％，初步規劃每人每月折扣上限1千元，主要目的是銜接振興抵用券。

對此，陳思宇在臉書指出，12年前馬政府打算發放3600元消費券提升經濟時，葉宜津曾諷刺「為什麼不發三萬六？這樣GDP還可以提升6.4」，表明她認為消費券的紓困模式是不可行的，但12年後，同樣是為了振興經濟、因應需要紓困的緊急狀態，民進黨執政的政府卻一改先前態度，發行「振興抵用券」及「酷碰券」。

陳思宇表示，行政院長蘇貞昌4天前在立法院回答質詢時，曾說「如果政府要偷懶，直接發錢給每個人是最簡單的方式」，還表示政府決定針對各種不同的產業、職業對症下藥，希望讓各行各業雨露均霑；結果2日他們卻一改態度，轉而發放酷碰券刺激消費，如此迅速的態度轉變，讓人錯愕，更是讓紓困方針混亂，令人措手不及。

陳思宇提到，執政黨的兩種說法，一個是「定向」纖細複雜、需要許多數據支持背書，以最少的資源達到最好的效果；一個「定量」簡潔有力、快速的發放標準，即時地向所有方向投放資源，兩者各有優缺點。

陳思宇說，從美國無限QE到日本負利率，疫情好後全球增加無限的貨幣供應，銀行到處放錢，但能否創造貨幣乘數效果？資金沒有到實體經濟，反而像洪水般四處炒作，這可能將是全球大患。

陳思宇認為，民進黨政府應該是要在確定何種做法最好的情況下，才提出或實行相應的政策，在避免民眾無所適從的同時，也增加政府在發言時的可信度，「期待未來可以不要再出現這些無俚頭的雙重標準」。