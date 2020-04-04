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越南漁船南海對撞中國海警　在西沙群島沉沒後8漁民被救起

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▲▼ 中國海警4301值勤艦 。（圖／翻攝自微博「南海的浪濤」）

▲ 涉事的中國海警4301值勤艦在海上巡邏 。（圖／翻攝自微博「南海的浪濤」）

記者陳政錄／綜合報導

南海不平靜！據中國海警通告，4月2日凌晨，有一艘越南漁船QNG90617TS號，進入南海的西沙群島海域捕魚，被中方視為非法的「侵漁活動。」經中國海警4301艦多次驅離未果後，由於越南漁船「多次做出危險動作」，最後撞到中國海警船後沉沒，8位被中方救起的越南漁民，目前已經被遣返。

中國海警發言人張鈞指出，經詢問，越漁船船員對非法進入我管轄海域作業和實施危險駕駛行為供認不諱；中國海警局通過中越海警聯絡窗口向越方通報，並提出嚴正交涉，現場將越沉沒漁船8名人員移交越方，將其驅離西沙毗連區。

▲▼中建島位於西沙群島西南處，是西沙群島最南端的島嶼，距離西沙群島永興島178公里。（圖／CFP）

▲西沙群島的主權問題，在南海備受爭議。圖為西沙群島中的中建島。（圖／CFP）

他繼續表示，近期以來，越南漁船頻繁進入我西沙海域實施侵漁活動，中方敦促越方採取措施，避免再次發生類似事件。中國海警將進一步加強管控，依法查處各類違法違規行為。

對於該一事件，中國外交部發言人華春瑩也在3日下午，舉行的例行記者會上說明，中國海警是在例行巡航中，發現一艘越南漁船在「中國西沙群島」內水侵漁，隨即對其喊話驅離。

華春瑩說，該漁船拒不駛離，並突然大幅向中國海警船轉向。中國海警船雖全力避讓，仍被越南漁船撞到船艏，該漁船進水下沉。中方已就此向越方表達嚴重關切和強烈不滿。

據了解，西沙群島與中沙群島、南沙群島、東沙群島等，均為南海地區在地理位置、海洋資源上，具有重要戰略性意義的島嶼，其中西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里；中華人民共和國政府於2012年6月21日，表明已實際控制西沙群島，並將其劃歸海南省三沙市管轄，引發國際上的南海角力，包括許多東南亞國家反彈，美軍太平洋艦隊更曾多次在過境南海時，駛入西沙群島海域。

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