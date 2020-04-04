館長轟「1兆紓困案」一團亂！　越看心越冷：只會叫我們借錢繳房租

▲ 「館長」陳之漢怒斥紓困條例修正案。（圖／翻攝自Youtube）

記者蔡儀潔／綜合報導

行政院2日拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案，總金額達1兆500億。不過，經營連鎖健身房的網紅「館長」陳之漢，昨（3）晚感嘆，政府的補助永遠不會不公平，紓困措施完全一團亂，讓他越看越冷，「在這個疫情中唯一不受到影響的，就是房東和建商。」

館長昨晚開直播，逐條分析相關紓困條例修正案。他指出，發現法例包括協助借貸，但此舉頂多省一些利息；本來已在貸款的延後一點繳款，但其實並沒有實際作用，因為企業如果沒有收入、沒有賺錢，就算現在借到款項，幾個月後一樣會倒，僱主同樣要繳房租、付員工薪資，最後結局就是企業面臨倒閉，然後欠銀行一大筆錢，房東依舊賺滿滿。

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「什麼都是延後繳，但政府不會直接做減稅」，館長表示，紓困措施是很龐大，但並沒有提出詳細說明，他以自己為例，身為中小企業主沒有收到任何來函，「租金、人事、房租最主要的三大支出，政府完全沒有談，沒有給出明確的指令。」

館長認為，政府的補助永遠不會不公平，每個行業都想政府補貼自己，沒有被補助到的人一定都會有意見，「難道是其他職業命賤？」但要每個行業都補助，台灣也沒有那麼多錢，所以他呼籲政府應該直接做減稅，而不是延稅。