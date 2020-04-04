天安門降半旗「悼念新冠肺炎死者」　民眾低頭默哀

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎累計確診超過8.2萬，死亡人數達3331人，在今（4）晨清明節之際，北京天安門廣場國旗升起後，舉行降半旗儀式，向新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞深切哀悼，廣場上觀看升旗儀式的各界民眾莊嚴肅立，大家摘下帽子，雙手垂立，低頭默哀。

▲ 天安門降半旗 。（圖／環球時報）

綜合陸媒報導，今日大陸全國和駐外使領館降半旗致哀，全國停止公共娛樂活動，以表達「全國各族人民對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼」。

▼民眾哀悼 。（圖／環球時報）

根據大陸國家衛健委最新通報，4月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中18例為境外輸入病例，1例為本土病例（湖北1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例；境外輸入現有確診病例698例（含重症病例17例），現有疑似病例114例。

截至4月3日24時，大陸現有確診病例1562例（其中重症病例331例），累計治癒出院病例76751例，累計死亡病例3326例，累計報告確診病例81639例，現有疑似病例114例。累計追蹤到密切接觸者712088人，尚在醫學觀察的密切接觸者18286人。

無症狀患者方面，新增了64例,其中境外輸入佔有26例；當日轉為確診病例3例（境外輸入轉為確診2例）；當日解除醫學觀察58例（境外輸入解除醫學觀察6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1030例（境外輸入239例）。

累計收到港澳台通報確診病例1236例，香港特別行政區845例（出院173例，死亡4例），澳門特別行政區43例（出院10例），台灣348例（出院50例，死亡5例）。