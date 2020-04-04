解封添變數？武漢突宣佈要「強化封閉管理」：非必要儘量不出門

▲武漢市自1月23日起封城迄今已逾2個多月。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢市8日即將接觸封鎖，不過疫情防控指揮部相關負責人3日表示，因新冠肺炎無症狀感染者和「復陽」患者的出現、境外輸入壓力增加等因素，武漢疫情防控形勢依然嚴峻，該市將建立疫情防控長效機制，要「持續做好社區封控管理」。

據《中新社》報導，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部於2日，下發《關於建立疫情防控長效機制持續做好社區封控管理工作的通知》。其中第四條寫道，將嚴格和規範社區出入管控，各區要繼續強化社區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，引導居民非必要出行儘量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑，同時，執行人員進出政策既要嚴格又要科學精準，不得隨意增加超出規定的各種附加條件。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部相關負責人3日表示，經過2個多月時間的奮力拼搏，目前以武漢主戰場疫情傳播已基本阻斷，初步實現了社區乾淨、社會面乾淨，99%的居民社區無疫情，取得階段性重要成效。

不過該負責人接著稱，因市內人員流動加大，市外人員流入增加，居民防範意識有所鬆懈，特別是無症狀感染者和康復出院後複檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，武漢疫情防控形勢依然嚴峻，外防輸入、內防反彈的任務依然繁重複雜。

▼武漢即將於4月8日解封。（示意圖／路透）