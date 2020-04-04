回雲林老家檢疫「沒水沒電」　他3天後崩潰：再不讓我離開，我要偷跑了

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，全台居家檢疫、隔離人數破5萬，各類狀況頻出！當中一名居家檢疫者長年旅外，日前回國後選擇回雲林老家檢疫，但沒想到一入住卻發現沒水、沒電，苦撐3天後「凍未條」，強烈要求換地方檢疫。也有一名女子失戀出國散心，回來居家檢疫時，向朋友透露想不開念頭。

據《聯合報》報導，該位在雲林老家居家檢疫的民眾，因長年旅外鮮少回去，結果在入住後面臨「沒水沒電」的狀況，情緒焦躁要求換地方檢疫，「再不讓我離開，我就要偷跑了。」不過受限法令不得移動，縣府和村幹事苦心安撫，好不容易讓個案自行開車至外縣市完成14天檢疫。

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▲桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，機場美食街幾近空城。（圖／記者李毓康攝）

台南市民政局科長劉秋玲則透露，有位小姐上月失戀出國散心，但從歐洲返回後需居家檢疫，可能心情不好，向朋友傳簡訊透露想不開念頭，她朋友收到後立刻報案；員警與裡幹事火速趕往，大家除了開導外，同時安排心理師視訊諮詢，目前也已完成檢疫。

此外，劉秋玲還指出，之前有人在居家檢疫期間，因肚子餓跑到附近賣場購物，心想只是幾分鐘，沒想到員警速度更快，半途就把他攔下來，罰了1萬元，代價不低。嘉義市東區區長田文珍表示，這段時間大家壓力都很大，關懷對象要在家「關14天」，情緒難免不好，同仁要充當心理師，收下關懷對象的苦水。