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台鐵、高鐵即日起祭「搭車禁食令」　4/5起車上全面停售便當、飲料

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▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵4/5起將暫停車上銷售便當服務。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，台鐵、高鐵配合疫情指揮中心指示之「防疫社交距離」要求，減少車勤人員與旅客接觸及避免旅客於列車上用餐引起的感染風險，4月5日起全面暫停列車上之便當、飲料、食品等各項販售服務，即日起也配合政策，勸導旅客勿於車上飲食。

高鐵表示，配合政府各項防疫措施，即日起勸導旅客遵照中央流行疫情指揮中心最新發布之「防疫社交距離」指引，及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩之規定，勿於車廂內飲食；自備餐食或商務車廂之旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵4/5起全面暫停列車上便當、飲料、食品等各項販售服務。（圖／記者李毓康攝）

同時，自明（5）日起台灣高鐵將調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險，敬請旅客見諒。

高鐵表示，4/5起雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。

此外，旅客若欲閱覽最新一期之「TLife」，可至7車處列車整備室索取。每本「TLife」提供旅客後即不再回收，敬請旅客安心閱讀；另建議喜愛「TLife」的旅客，亦可下載「TLife台灣高鐵車上刊物」App，隨時隨地線上閱讀各期精彩內容，同時節省紙張，為環保盡一分心力。

▲▼4/1防疫新制上路，進入高鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法。（圖／記者湯興漢攝）

高鐵自4/1起已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送。同時，旅客搭乘高鐵請一律自備口罩並全程配戴口罩，若進站前不及準備口罩者，站內超商亦有販售一般口罩，請旅客自行購買配戴後，再行進站乘車。

依據疫情指揮中心宣布，旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

至於防疫措施部分，高鐵表示，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，並封閉車站生飲台型式之飲水機，以確保旅客乘車安全。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵部分，也自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自4月5日起各列車停售便當、飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵表示，為落實防疫，守護全民旅運乘車的平安與健康而暫停以上相關服務，造成不便敬請見諒，也再提醒長程旅客如有個人健康管理需求，務必於上車前備妥所需物品，以確保旅途平安。

依據中央疫情指揮中心所公布社交距離注意事項：若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。台鐵將配合據以勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。台鐵表示，感謝所有旅客的配合，並會持續努力做好防疫工作，也請大家給與第一線服務人員支持與鼓勵。

另外，台鐵對於未戴口罩旅客已訂有SOP因應處理，目前旅客均能配合辦理。如遇有勸導不聽執意闖入者，將請路警或地方派出所派員協助處理，並得依據傳染病防治法開罰。

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