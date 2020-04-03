杜絕「社交探病」加速疫情傳播！　指揮中心公佈3點「醫療例外」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，為防止社區感染源進到醫院，即起全面禁止探病，除非有特殊情況例外。衛福部今（3）日明確列出3點例外，但要求在探視期間，仍應依醫院感染管制相關規定辦理，並落實醫療機構所有工作人員之健康管理措施，避免醫院感染傳播風險。

強化醫療機構感染管制，疫情期間醫院實施門禁管制，除有下列情事外，禁止探視(病)：

一、病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要。

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二、急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

三、其他應醫療機構要求或同意者。

監測應變組副組長石崇良表示，在疫情爆發後，個縣市衛生局就慢慢加強探病規範，先是一床兩人，到一床一人。今天會公布全面禁止，是因為這陣子回國確診個案多，為了避免這波疫情擴及到醫院鬧不，造成院內感染發生，才會於3月底發公文給各醫院，但並非絕對性禁止，還是保留彈性空間。

石崇良解釋，現在一般探病是以全面禁止為原則，鼓勵利用網路視訊。但若有法規或病情解釋需要，必須由家屬親自簽署的，就不在此限。另外，有些重大處置，像是手術期間，家屬也需要在手術室外等待，以防病情有病患需要徵詢意見；而到門診做胃鏡，如果有使用麻醉，甦醒時也需要家屬陪伴。

石崇良提到，今日公佈的探病禁令，主要是禁止「社交探病」，若有醫療上照顧需要，還是給醫院彈性開放空間。而此波禁令將以清明連假1至2週後為觀察期，也就是暫定實施到4月30日，屆時會再視情況加嚴或放寬。