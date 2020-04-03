航班量暴跌！桃機、松機加速大範圍整建　民航局開放客機改貨機自救

▲松山機場。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，出入境人數一路下滑，航空產業受到嚴重衝擊。交通部長林佳龍今（3）日視察松山機場跑道整建工程，他表示，因為防疫期間航班量大量減少，更要把握這個時間做大範圍整建，加速機場建設工程。另外，也支持航空公司客機空間調整來載貨，但一切仍以確保飛安為原則。

林佳龍上午視察松山機場跑道工程，他受訪時表示，因為機場平常要營運，很少有完整時間可以做大範圍的整建，但現在防疫期間航班大量減少，要利用這個機會加速機場建設工程。

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以松機主跑道為例，包含整個鋪面翻新，也用新的設計跟材料，還有滑行跑道及相關迴轉坪等等，這個空側工程也提早2周完成。此外，現在也針對全國機場的報到櫃台、天花板、地板、廁所、停車設施進行檢視。

▲林佳龍先前赴桃園機場視察。（圖／桃園機場提供）

桃園機場北跑道現在也利用這機會關閉，可以全天候施工，林佳龍說，桃機過去因出入境人數大量增加，過度負荷，利用這個機會加速整建，一方面可以提早工程完成，又可以擴大內需，帶動產業發展。

有媒體問及，因為航班減少關係，國外有很多航空公司把客機拿來載貨，對此，林佳龍說，航空公司都有應變方案，因為目前貨運需求量有增加，有些客機本身就是客貨機就可以運用，也可以把客機空間作調整，增加貨運量，但一切以確保飛安為原則。

事實上，民航局近日也召開會議研議客機改裝貨機的相關規範，預計近日就會發函給航空公司，若航空公司有需求，可依規定提出申請。

▲今起只要入境有症狀者，需送至集中檢疫（圖／記者李宜秦攝）

另外，今起只要入境有症狀者，需送至集中檢疫。林佳龍表示，從今天開始，入境旅客如果有發燒或呼吸道症狀，配合指揮中心新決策，將用防疫車隊直接載送到集中檢疫所，用這個方式減少回到社區後，可能造成的群聚感染。

林佳龍說，有關於集中檢疫所的設備跟補助，交通部已經規劃完成可以執行，交通部在這波防疫工作裡面，肩負大眾運輸，從航空到機場、路運鐵公路等等，又負責防疫車隊跟旅館，就是希望能夠減少社區群聚感染的可能性。

林佳龍說，同仁很辛苦，交通部也引用傳染病防治法還有特別條例跟預算，對於防疫物資給予補助，如果有因為這樣感染，也有相關補償的預算編列，由交通部來承擔責任。他強調，最重要的是呼籲所有防疫車隊跟旅館，做好對於入境者點對點的服務，能夠減少任何社區感染的風險。