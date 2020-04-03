人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」：很無言又無力

▲恆春警方在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎確診今（3）日再新增7例境外移入、2例本土個案，累計達348例。眼看17年前的SARS疫情就在清明連假過後大爆發，急診科醫師白永嘉看著墾丁大街及花東夜市人山人海，也忍不住擔憂「希望不要有任何確診的人在其中！」只要出現一個不自知的感染者，一個月後就可能引發千人以上感染。

台灣能成功控制疫情，除了第一線醫護、防疫人員的努力，民眾的自律也是關鍵，但清明連假，仍有許多人到外縣市大玩特玩，許多觀光景點人擠人。急診科醫師白永嘉就在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》分享墾丁及花東夜市照片，指出「實在很令人擔憂，希望不要有任何確診的人在其中」，否則可能在一週出現類流感症狀暴增，或是三週後負壓隔離病房爆滿的恐怖景象，令人害怕。

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▲連假出去人擠人恐增加感染風險。（示意圖／資料照）

白永嘉解釋，紐約州的第四例於3/4確診，使得紐約已成為無法控制的地區，相對的，台灣此刻只要有一個感染者、不知自己染病，卻在人潮擁擠的地方逛街，「一個月後就可能千人以上感染！」他憂心地說，防疫人員每天工作量龐大又如此辛苦，醫護、醫檢、放射、呼吸治療師每天堅守醫院，「相信看到這畫面一定很無言又無力」。

「此文留言希望不要謾罵好嗎？」白永嘉誠心告誡。但他也提醒每位台灣民眾，雖然目前防疫做得很好，但是真的不能如此鬆懈，再三呼籲「守住台灣從你我開始！」

▲飛牛牧場湧現參觀人潮，醫師提醒若不能保持社交距離，務必全程配戴口罩。（圖／吳昭寬醫師提供）

耳鼻喉科醫師吳昭寬也在粉專指出，清明連假各大風景區人潮洶湧，然而在全球疫情都在燃燒之際，身處戶外要與他人保持1公尺以上距離，否則要戴上口罩。至於喜歡摸東摸西的兒童，也要勤洗手，或是隨身準備消毒液。看到台灣的優質防疫，他也慶幸地說，「生在台灣好幸福」。