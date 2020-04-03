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新增9例時間軸曝光！尪美國返台...60多歲婦「咳嗽、流鼻水15天」確診了

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▲▼348,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲本日新增9例關係圖。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今新冠肺炎確診再增9例，包括2例本土、7例境外移入，目前累積總數來到348人，同時有50人解除隔離。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解本日新增的9例個案。

談到兩例本土個案，分別為案343的60多歲女性及案347的40多歲女性。前者近期雖無出國史，不過丈夫3月17日才從美國返台，3天後她出現咳嗽、流鼻水等症狀，並多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；而相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

請繼續往下閱讀...

另外，案347與案336北部50歲女保全曾有兩度接觸，24日發病後兩度就診也未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

至於新增的7例境外移入個案，為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

4月3日新增9例：

案例340：20多歲 男性
1月9日至3月13日前往丹麥讀書，3月13日至17日赴英國旅遊，返台後進行居家檢疫，3月28日發病，出現發燒、畏寒、頭暈、全身倦怠等情況，29日通報採檢後今日確診。

案例341：60多歲 女性 案338的妻子
3月5日至14日曾與案338，一同參加奧捷旅遊團，與案61、72、104、108為同團接觸者，返台後進行居家隔離，3月25日出現腹瀉，31日通報採檢後，日確診。

案例342：30多歲 女性
1月8日至3月24日前往英國工作，返台後進行居家檢疫，3月30日發病，出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，31日通報採檢後今日確診。

案例343：60多歲 女性 （本土）
近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台，個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診。

案例344：40多歲 女性 案182的妻子
3月7日至19日與案182一同參加美國自助旅遊團，3月20日陪案182就醫時採檢陰性，30日出現發燒後收治住院採檢，今日確診。

案例345：30多歲 男性
3月9日至20日前往泰國工作，返台後進行居家檢疫，3月28日出現嗅覺喪失的情況，4月1日通報採檢，於今日確診。

案例346：20多歲 女性
1月16日至3月30日前往美國讀書，期間3月25日於當地發病，出現頭痛、關節痛、腹瀉、咳嗽、味覺喪失等症狀，4月1日通報採檢，於今日確診。

案例347：40多歲 女性 案336接觸者（本土）
無出國史，曾於3月19日及27日與案336接觸過，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診。

案例348：20多歲 女性
1月26日至4月1日前往美國讀書，期間3月19日於當地出現嗅覺喪失，返台後於機場攔檢，今日確診。

▼新冠肺炎人數成長級距圖。（圖／陳昱璇製）

▲▼ 348,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

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