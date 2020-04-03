T179列車翻覆釀1死　工務段職員爆料：護坡裡面全是沙子

▲鐵軌旁崩塌的護坡（擋土牆）。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南郴州3月30日發生的T179次火車脫軌翻覆意外，導致部分列車起火，造成1人死亡，127人受傷。由於該起事故是因鐵路邊坡土石滑落才造成的，因此，工程人員昨（2日）仍持續對坍方的坡進行加固工作，不過，有職工爆料，此前有長時間，沒有工務段人員到事發路段巡道檢查，也有工作人員發現，「護坡裡層，幾乎沒有混合凝固的沙子。」

▲翻車事故發生後，工作人員維修損壞的鐵軌 。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，坍方地點位於永興縣境內的京廣線馬田墟站至棲鳳渡站路段，垮塌的護坡位於由北往南方向的鐵軌左側，坍方處底部目測長約10公尺，頂部的坍塌面積則更大。廣鐵集團衡陽工務段馬田墟線路車間的職工劉鐵（化名）1日提到，在現場施工發現，塌方處的護坡質量可能有問題，「哪有什麼水泥，全是沙子在裡面。」

一位不願具名的資深建造師表示，護坡（擋土牆）主要用水泥砂漿和片石砌成，「一般而言，達到足夠設計要求的水泥砂漿，不會出現風化，即使出現強度降低，也不可能變成是鬆散的沙子。」

▲湖南火車發生翻覆意外。（圖／翻攝自人民日報）

此外，正在事發路段附近值班的馬田墟線路車間職工劉田旭（化名）指出，事故發生之前，很長一段時間，工務段職工沒有到事發路段巡道檢查。他提到，鐵軌上險情的排除，列車司機的觀察很重要，「今天才開始有防洪巡查的，專門看線路的排水和護坡這些。」

劉鐵則透露，這段時間工務段和車間沒有安排人員沿線巡道，「線路上都有搞不完的事情，哪有時間去巡邏呀」；「以前我們24小時有人巡邏，其他工務段不清楚，反正我們段裡全部取消了，我也不知道為什麼要取消。」

據了解，巡道工主要以步行的方式，沿鐵軌巡查線路，檢查鋼軌、路基等設施以及坍方落石、自然災害等險情。不過，巡道檢查一般跟天氣有關，劉田旭表示，「雨量的警報標準好像是50毫米，雨量一報警，我們就兩個人一個班出去。」