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湖南火車脫軌翻覆1死127傷　連日大雨列車撞上坍方邊坡

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記者蔡紹堅／綜合報導

湖南郴州30日上午發生火車脫軌事故，京廣線T179班次客運列車多節車廂翻覆，目前已造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷。湖南省消防救援總隊下午3點多表示，消防員已經將受困在車內的最後一名人員救出。

根據陸媒報導，事故發生在上午11點40分，受到連日降雨影響，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路坍方，T179班次（濟南至廣州）列車運行到該路段時，司機發現後立即採取緊急制動措施，列車撞上坍方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫軌翻覆。

▲湖南火車發生翻覆意外。（圖／翻攝自楚天都市報）

事故發生後，郴州消防救援支隊立即接獲通報，出動了130多名消防員到場展開救援。現場目擊者表示，火車翻覆之後，有一些乘客自行從窗戶爬出，身上能見到一些傷口，也有一些人在消防員的協助下爬出車廂，另有部分人被困在變形的車廂內，向外不斷呼救。

還有一名脫困者向媒體透露，翻車發生在一瞬間，原本大家都還在說笑，突然眼前就黑了，「一根鋼筋直接把我的褲子插穿，還好我的腿細，沒有受傷只有手擦破一點皮。」

▲湖南火車發生翻覆意外。（圖／翻攝自楚天都市報）

脫困者還說，他所在的15號硬座車廂內坐滿了乘客，因為車廂歪斜，許多乘客摔倒在走廊，紛紛爬起來，「我爬出車廂後看到，現場有人員緊急救援，往外運送傷者，車頭方向有火光和濃煙。」

湖南省消防救援總隊下午3點50指出，消防員進入T179旅客列車內部對被困人員進行救援，已經將最後一名被困人員救出。

湖南省郴州市政府則在4點30分表示，事故造成1人死亡，4人重傷、123人輕傷，事發原因正在調查中。

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