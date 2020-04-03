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HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸

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▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器全球開買，並正式開放單獨預購，這也是HTC VIVE Cosmos Elite的最大特色，就是可以讓原本就擁有VIVE設備的玩家，依照手上原有的設備任意搭配組合來升級頭戴式顯示器，而《ETtoday新聞雲》記者則有機會搶先開箱動手玩玩看。

HTC VIVE Cosmos Elite延續VIVE Cosmos系列的功能，但是特別設計「可替換式」的外部追蹤面板，搭配2個SteamVR定位器、2個VIVE 1.0 控制器，可以達成更加精準追蹤的目的，適合玩家追求需要快速反射動作的遊戲內容。

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱內容物。（圖／記者姚惠茹攝）

這次開箱的HTC VIVE Cosmos Elite，內容物包括VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器、內置1個「可替換式」的外部追蹤面板、新的頂部皮帶、串流盒、DisplayPort電線、USB 3.0電線、變壓器、2個SteamVR定位器、2個VIVE控制器、4個AA鹼性電池、用戶指南、安全性指南和保修卡。

根據記者實際體驗，HTC VIVE Cosmos Elite這次採用的100度上掀式設計，可以讓玩家快速在現實與虛擬實境之間轉換，也就是提高配戴的舒適性並由於延續VIVE Cosmos採用2880x1700超高畫質的顯示畫面，帶來清晰的文字與圖像呈現，可以感受到紗窗效應大幅減少。

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite的「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

最大的特色在於現有Cosmos的使用者，可以選購「可替換式」的外部追蹤面板，同時享有「inside-out」追蹤系統的便攜性，以及「outside-in」精準追蹤體驗，大大增加HTC VIVE Cosmos Elite無論是在家或是在外都能使用的方便性。

舉例來說，HTC VIVE Cosmos主打使用六個相機，進行「inside-out」的定位，無需外置定位器，只需要靠鏡頭就能辨識週遭影像，就能偵測使用者的位置達到空間追蹤，但是為了追求遊戲的精準追蹤體驗，只要搭配「可替換式」的外部追蹤面板和定位器就能達到輕鬆升級。

VIVE Cosmos Elite提供玩家在遊戲中精確定位、精準追蹤的特性，現在選購還可獲贈最新Valve VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲》，並再加贈Viveport Infinity無限下載訂閱服務免費使用2個月的好康優惠。

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite整體盒裝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱內容物。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos搭配「可替換式面板」達到輕鬆升級。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVE Cosmos Elite內置外部追蹤面板可達到「outside-in」的精準追蹤體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

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