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遊戲開發者大會延期　宏達電VR分享會移師線上

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▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）

▲HTC致力打造Vive Reality。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（31）日宣布，全球遊戲產業的最大年度盛事–Game Developers Conference（遊戲開發者大會）延期到8月，因此將原本規劃的內容移師線上，預計從4月1日起舉辦7場網路研討會，與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗。

宏達電表示，HTC自2016年開始，即參與遊戲開發者大會，除發表虛擬實境最新軟硬體、內容及平台發展外，並透過活動與發者社群建立聯繫，共享對技術的見解及了解這個產業的未來，而且2019年遊戲開發者大會調查報告，HTC VIVE為開發者最感興趣的VR與AR平台。
 
宏達電指出，為配合主辦單位將原先預計在舊金山舉辦的遊戲開發者大會延期至8月舉辦，HTC立即將原本所規劃的內容移師線上，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗，共同努力打造VIVE Reality。
 
宏達電分享，預計將在美國舊金山時間3月31日至5月13日每個星期二上午10點（台灣台北時間4月1日至5月14日期間每個星期三上午1點），舉行一系列共7場網路研討會，並將在會後進行線上問答。研討會的主題包括「透過VIVEPORT數據解析行銷VR內容」、「探討VIVE手部追蹤SDK的應用」，還有目前各界需求正熱的「透過VIVE Sync進行遠端會議工作」等議題。

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