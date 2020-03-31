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HTC VIVE COSMOS ELITE開放預購單賣　老客戶享優惠升級方案

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▲VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（31）日宣布VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器單獨販售，從4月1日起正式開放預購，而VIVE現有使用者優先享有升級預購優惠，只要從4月1日起至4月15日至全台HTC銷售通路，提供指定舊款VIVE設備相關資訊，即可享有2000元預購優惠，再送VIVEPORT Infinity免費2個月。

宏達電表示，單獨販售「VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器」，主要是為滿足消費者對於VIVE設備的各種需求，讓現有VIVE使用者依手上的設備進行不同組合選購，所以同時推出老客戶優惠升級方案，讓VIVE消費者僅需更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。

▲VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

VIVE Cosmos系列是迄今功能最豐富的高規PC VR虛擬實境系統，針對一系列模組化可替換式面板而設計，無論消費者是剛開始接觸虛擬實境，或是追求頂級體驗的商業用戶，VIVE Cosmos都能提供出色的體驗經驗、舒適度以及隨時間而不斷發展的各種功能。  

VIVE Cosmos Elite內置外部追蹤面板，將外部追蹤的性能與Cosmos平台的靈活性相結合，可以提供消費者Outside-in更加精準追蹤的體驗效果，並具備精確定位、準確追蹤的定性，非常適合需要快速反射動作的應用內容。

此外，VIVE Cosmos Elite外部追蹤面板可相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及VIVE 1.0 或 2.0 控制器，並支持VIVE週邊完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組， 單獨「VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器」建議售價為17,900元。 

▲VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Cosmos Elite 單獨頭戴式顯示器。（圖／HTC提供）

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