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防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去法國羅浮宮旅行。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，世界衛生組織（WHO）與遊戲廠商共同發起「#PlayApartTogether」，鼓勵民眾防疫在家玩遊戲，而宏達電（HTC）更是推薦幾款VIVEPORT平台的遊戲內容，讓玩家不用出國也可以跟著VR去旅行，透過虛擬實境走遍全世界。

《蒙娜麗莎 : 越界視野》
這幅世界聞名的達文西畫作《蒙娜麗莎》是法國羅浮宮的鎮館之寶，同時也是世界各地觀光客到巴黎必訪的景點之一，雖然現在不能出國旅遊，但是透過HTC VIVEPORT就可以欣賞《蒙娜麗莎 : 越界視野》，透過VR頭盔走進法國羅浮宮。

根據記者體驗，《蒙娜麗莎 : 越界視野》首先會來到法國羅浮宮門口，看見由建築大師貝聿銘設計的玻璃金字塔，接著前進羅浮宮可以沿路欣賞館藏畫作，然後來到《蒙娜麗莎》畫作前方，不僅有導覽簡介蒙娜麗莎生平、達文西繪畫技巧，甚至會有3D蒙娜麗莎浮現在眼前，用VR欣賞藝術。

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《蒙娜麗莎 : 越界視野》首先會來到羅浮宮門口。（圖／記者姚惠茹攝）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲接著前進羅浮宮。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲沿路可以欣賞館藏畫作。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲導覽簡介《蒙娜麗莎 : 越界視野》。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲還會出現3D的《蒙娜麗莎》。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲介紹達文西的繪畫技巧與過程。（圖／HTC提供）

《巨石陣VR沙盒》
英國最有名的觀光景點《巨石陣》，同樣可以透過HTC VIVEPORT跟著VR到英國近距離觀看，這款主要是為了擴大家庭VR用戶體驗而設計，可以讓玩家創建任何虛擬世界所需要的物體，像是用控制氣繪製建構自己的巨石陣紀念碑等等。

根據記者體驗，《巨石陣VR沙盒》像是一款互動遊戲，透過實際體驗拿取巨石來教學繪製建構自己的巨石陣紀念碑，並搭乘飛船前往巨石陣，可以漫遊周遭遼闊的陸地，近距離來到巨石陣觀看日出、日落、星空等場景，彷彿實際來到英國旅行一般。

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲跟著HTC VIVEPORT來到英國《巨石陣》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲首先會教學如何操控介面來互動。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲搭乘飛船來到巨石陣。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲可以移動位置來近距離觀賞巨石陣。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲導覽介紹巨石陣的故事。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲觀賞到日落的巨石陣風光。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲觀賞到夜晚星空的巨石陣風光。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲一路等到日出可以觀賞到不同景致的巨石陣。（圖／HTC提供）

《Perfect極光之旅》
傳說看見極光可以得到幸福，讓北歐極光之旅成為近年最夯的旅遊景點，而HTC VIVEPORT中的這款就是最簡單的賞美景之作，內容包括享受陽光普照的沙灘、觀賞壯麗的北極光，甚至前往優美愜意的山林荒野，搭配環境音樂讓玩家彷彿置身在當地般放鬆全身心。

《跳台飛躍》
每年都有大量的觀光客飛往世界各地滑雪，而跳台飛耀就是一款可以享受在雪山中高空滑雪快感的遊戲，根據記者體驗，《跳台飛耀》搭配VR頭盔和控制器，可以讓玩家有真實跳躍的感覺，算是有點小刺激的遊戲，甚至在滑雪的當下，雙腳還會不自覺的要跌倒。

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《跳台飛耀》搭配VR頭盔和控制器，可以讓玩家有真實跳躍的感覺。（圖／記者姚惠茹攝）

《記憶之海》
這次一款闖關遊戲，首先玩家可以體驗航行在海上的感覺，前往關卡所在為止，然後通過旋轉碎片來完成解謎，是一款透過3D視角挑戰大腦視覺錯覺的遊戲，根據記者體驗，航行時搭配背景音樂彷彿真的在熱帶國家旅遊，而闖關又能增加玩家的成就感，讓人想要一關接著一關玩下去。

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲航行在記憶之海的美景之中，還能透過解謎遊戲來闖關。（圖／記者姚惠茹攝）

《霸王龍：骨骼解密》
這次一款寓教於樂的遊戲，讓玩家前往美國自然歷史博物館，組裝霸王龍的化石骨骼，然後見證霸王龍復活，重新回到大自然棲息地，根據記者體驗，真的是一塊一塊組裝霸王龍化石骨骼，特別適合喜愛恐龍世界的小朋友探索霸王龍的世界。

疫情嚴峻的當下，玩家同樣可以跟著VR旅遊全世界，無論是喜愛放鬆之旅的《Perfect極光之旅》、欣賞鬼斧神工的《巨石陣VR沙盒》，還是藝文教育的《蒙娜麗莎 : 越界視野》、《霸王龍：骨骼解密》，以及運動的《跳台飛躍》、闖關解謎的《記憶之海》，都可以為玩家的防疫生活增添樂趣。

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《霸王龍：骨骼解密》是一款寓教於樂的遊戲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲玩家可以組裝霸王龍的化石骨骼。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲組裝完成就會重新復活回到大自然。（圖／HTC提供）

▲防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣。（圖／HTC提供）

▲透過《霸王龍：骨骼解密》認識霸王龍的世界。（圖／HTC提供）

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