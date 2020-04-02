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桃園社區住戶因噪音問爭吵　演變成打架！一男倒地送醫不治

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▲桃園市楊梅區某大樓住戶疑因噪音與停車問題相約談判，後來雙方發生拉扯，其中曹姓男子突然倒地不省人事，送醫急救不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市楊梅區某大樓住戶疑因噪音與停車問題相約談判，後來雙方發生拉扯，其中曹姓男子突然倒地不省人事，送醫急救不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子3月30日深夜與社區大樓曹姓男子疑因噪音等問題相約地下停車場談判，未料2人因而起口角與肢體衝突，雙方拉扯之間曹突然臉色發白倒地昏迷，被緊急送急救後然不治，警方偵訊後移送桃檢偵辦，桃檢相驗複訊後改依傷害致死罪嫌諭知謝男5萬元交保，將擇期解頗釐清死因。

檢警調查，58歲的謝姓男子與46歲的曹姓男子都是住在楊梅區某大樓設區住戶，雙方是鄰居關係，但長期因為噪音與停車問題有摩擦，上月30日晚間11時許2人在社區地下停車場碰上相互理論，未料卻發生口角衝突進而拉扯，曹疑似遭謝男推拉後臉色翻白倒地，謝男見狀趕緊打電話報警處理，結果曹男被送醫急救後仍宣告死亡。

警訊時，謝男坦承和曹有發生肢體拉扯等衝突，但當時見曹臉色發白、呼吸急促，曹後來突然昏倒在地，他趕緊打電話119叫救護車急救，警方現場採證後發現曹男身上沒有明顯傷痕，警方偵訊謝男後也詢問曹男妻子等人，最後依殺人罪嫌將謝男移送桃檢偵辦。

桃檢1日複訊謝男，認為曹死因仍待釐清，是否與謝男互毆拉扯有直接關係還需進一步解剖釐清死因，訊後改依傷害致死罪嫌諭知曹男5萬元交保候傳。

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