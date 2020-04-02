獨居老婦慘遭鋼板壓住險送命　警方及時協助脫困送醫

▲桃園市平鎮區80歲葉姓老婦1日傍晚在倉庫整理雜物時，被突然倒下鋼板壓住，動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區一名80歲葉姓老婦，1日傍晚在家中倉庫整理雜物時，倚靠牆邊的十餘片鋼板突然傾倒壓住老婦，葉婦被壓住無法動彈，趕緊以手機打電話求救，派出所員警及時趕到，立即連絡線上警力與消防人員協助，將鋼板扳開後救出受困葉婦，其體力耗盡差點昏厥，經送醫治療後僅受皮肉傷並無大礙。

▲桃園市平鎮警分局員警與消防人員合力將受困葉姓老婦救出送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿指出，1日下午6時許，警方據報有婦人受困倉庫，員警抵達現場在門外呼喊，但無人回應，回撥報案電話卻聽見手機鈴聲從屋內傳出，員警攀牆進入屋內倉庫，根據回應鈴聲尋找，在一大片鋼板縫隙中發現葉婦被壓住，其意識雖清楚，但已近昏厥且無體力支撐。

▲桃園市平鎮分局宋屋派出所員警與警消人員合力將受困葉姓老婦送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巡佐陳聰吉說，因現場沒有適合施力點，無法利用器具搬運，只好以徒手搬移鋼板方式一塊塊移開，後來線上警力4人陸續協助，並緊急找來消防人員救護支援，經過接力搬移，80歲的葉姓老婦終於平安脫困，雖意識清楚，但因被鋼板壓住太久，救出後幾乎呈現昏厥，警消立即將葉婦送醫治療檢查，所幸並無大礙。

事後，葉姓老婦表示，平常都一個人居住，因清明連假，兒孫將返家過節，趁著空閒想整理一倉庫，沒想到卻被鋼板滑落壓住，還好在暈厥前撥通手機求救，否則後果不堪設想；老婦的兒子接到警方通知趕到醫院，看到老母無恙，向警方致謝救回媽媽寶貴性命。

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