桃園市富國陸橋涵洞3月封閉！冒險通過者將依法開罰900-1800元

▲桃園市富國路陸楀涵洞封閉一個月，機車騎士改道行駛。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應交通部高速公路局辦理國道1號桃園交流道動線改善工程，自3月1日起至31日，對富國陸橋下箱涵進行封閉，但仍有機車騎士為求方便，違規行駛路橋冒險通過，警方呼籲騎士依改道行駛，否則將依違規裁罰。

▲涵洞封閉一個月。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局提醒民眾，該路段為蘆竹往返桃園重要道路，且富國陸橋為大型車主要通行路線，禁止機車行駛上橋通行，為避免汽機車爭道導致發生事故，請機車騎士配合行駛替代道路，可減少與大型車爭道的危險，另機車行駛禁行路段(富國陸橋上)已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，可處新臺幣九百元以上一千八百元以下罰鍰，多了危險也傷了荷包。

施工期間富國陸橋下涵洞雙向全日全時段封閉，警方建議機車用路人確實依交通局所設立之指示路牌改道行駛，並配合現場義交人員指揮、管制及引導，遵守交通規則，才能保護自身交通安全，以避免事故發生。 建議改道路線： 北上(往蘆竹):富國路一段→(右轉)國一北上線農路→(左轉)富國路822巷→(左轉)國一南下線農路→(右轉) 富國路一段 南下(往桃園)：富國路一段→(左轉) 國一南下線農路→(右轉) 富國路822巷→(右轉)國一北上線農路→(左轉) 富國路一段。

▲騎士應依改道圖行駛，違者將受罰。（圖／桃園警分局提供）

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