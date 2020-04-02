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新冠肺炎確診來到339例！　「新增5人解隔離」總計50人

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記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增10人確診，總確診人數來到339例。中央流行疫情指揮中心表示，今（2）日又新增5人解隔離，總計解隔離人數來到50人，其餘持續住院中。

▲▼0402中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／疾管屬提供）

▲新冠肺炎再增10人確診，總確診人數來到339例 。（圖／疾管署提供）

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指揮中心表示，昨日國內新增1013例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計33,733例，其中339例確診，分別為291例境外移入及48例本土病例。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，其中1人有發燒症狀後送就醫；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

▲▼0402中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／疾管屬提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／疾管署提供）

指揮中心指出，全球累計912,276例確診，分布於180個國家/地區；病例數以美國209,071例、義大利110,574例、西班牙102,136例、中國大陸81,554例及德國67,366例為多；病例中45,958例死亡，新增4,591例，以義大利13,155例、西班牙9,053例、美國4,633例、法國4,032例及中國大陸3,312例為多。

▲0402新增10例確診。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲10例確診個案列表，分別為8例境外移入，2例本土。（圖／中央疫情指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼339,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲0402新增10例確診。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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