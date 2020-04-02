最新2本土案「發病10天↑才確診」...時間軸曝光　美國旅遊團快一半中鏢了

▲新增10例身分關係圖。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎確診今日再添10例，包括2例本土、8例境外移入，累積總數來到339例，目前有50人已解除隔離。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解本日新增的10例個案。

指揮中心表示，8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

請繼續往下閱讀...

而本土2例分別為50多歲男性及40多歲女性，前者多日腹瀉不適，曾至診所醫院就醫，也曾與案291（印尼境外移入）接觸；後者近期無出國史，因發燒就醫且症狀持續回診，發現有肺炎情形後，收治住院採檢確診，相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

4月2日新增10例：

案例330：20多歲 男性

3月14日至3月18日前往美國工作，返台後進行居家檢疫，28日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，30日通報採檢後，今日確診。

案例331：60多歲 男性 與案259同團旅遊

2月27日至3月22日參加南美旅遊團，前往祕魯、智利、阿根廷、玻利維亞、巴西等地，該團有1人於3月27日確診（案259）。案331於3月28日發病，出現全身倦怠、喉嚨乾等症狀，30日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。截至目前，該旅遊團共計2人確診。

案例332：10多歲 男性

3月6日至3月30日前往英國讀書，期間3月25日於當地自覺有發燒，並出現味覺及嗅覺喪失等情況，返台後於機場攔檢，今日確診。

案例333：60多歲 女性 與案155為夫妻

1月14日至3月14日與丈夫（案155）同赴丹麥探親，15日出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，20日曾就醫採檢，結果為陰性；後來症狀持續，並於29日發燒，30日經衛生單位安排就醫採檢，今日確診。

案例334：30多歲 女性 與案182、案303、案304同團

1月4日前往加拿大就學，接著3月7日至19日與案182、303及304同至美國自助旅遊（該團共10人），返國後於30日發病，經衛生單位安排採檢後確診。截至目前，該旅遊團群聚共4人確診。

案例335：50多歲 男性 案291接觸者（本土）

多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與案291（印尼境外移入）接觸，3月23日發病，出現腹瀉、發燒、全身倦怠，X光片顯示肺炎等症狀，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診。

案例336：50多歲 女性 （本土）

近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診。

案例337：10多歲 男生

2019年9月6日至2020年3月26日前往英國讀書，返台後進行居家檢疫，26日出現腹瀉、喉嚨痛、味覺及嗅覺喪失等情況，31日通報採檢後今日確診。

案例338：60多歲 男性 為案61、案72、案104、案108奧捷團接觸者

3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊，返國後居家隔離，25日發病，出現腹瀉、咳嗽等情況，30日就醫採檢，於今日確診。截至目前，該旅遊團共計4人確診。

案例339：50多歲 男性

1月29日至3月31日前往印尼工作，3月23日於當地出現發燒、味覺及嗅覺喪失等症狀，返台後於機場攔檢，今日確診。

▼國內確診成長級距圖。（圖／陳昱璇製）