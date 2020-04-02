口罩2週買9片！今天雙號買口罩最幸運　彰化藥局前再現人龍

▲彰化員林市日信藥局下午再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎爆發至今，我國口罩日產量從188萬片，到現在已經突破了1,300萬片。衛福部也宣布，自4月9日起，民眾每14天可以購買口罩「成人9片、兒童10片」，且不再限制單雙號，2日下午彰化藥局前再現排隊熱潮，一問之下才知道，今天輪到雙號買口罩，9日剛剛好可以銜接上新制，超幸運。

彰化地區藥局訂定領口罩的有24小時、也有清晨、下午跟傍晚，時間都不一定，但都以售完為止，下午記者前往員林市區日信藥局查看，還沒到下午2點販售口罩時間，人龍已經排了一圈到馬路上，但也因為政府宣導社交距離保持1公尺，雖然排在騎樓狹窄空間，人跟人間，也不再像以前擠得水洩不通。

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▲彰化這家藥局也排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

近幾日台灣確診人數逐日攀升，買口罩的人數依舊不減，尤其到周日，健保卡不限單雙數，在市區內跑遍藥局買不到口罩可說是日常現象，現在婆婆媽媽們也有防疫意識，就是出門買個菜，也一定將口罩戴上保護自己。

為了防疫口罩，讓藥師每天都得花時間整理口罩，甚至開大型風扇、地板跟桌椅每天早晚消毒，當所有的診所周日下午都不營業，想稍稍休息還無端端的受一肚子氣，9日開始上路的新制，可以想像藥局門口一定又會排隊、藥師也會忙到措手不及，不過也有藥師說，這幾天民眾問他新制「大人可領兒童口罩」，那該給幾片，正確答案當然是9片，如果給不對，因此又會造成擾民誤會，加重作業的困難徒增麻煩。

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