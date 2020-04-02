中鏢又一人！旅遊網站Booking首席執行官「確診新冠肺炎」

▲新冠肺炎肆虐全球，旅遊網站Booking Holdings昨（1）日宣布，行政總裁格倫•福格爾(Glenn Fogel)於31日確診新冠肺炎。（示意圖／路透）

記者彭懷玉／綜合報導

又有企業高層中鏢！Booking.com母公司旅遊網站Booking Holdings昨（1）日宣布，首席執行官格倫•福格爾(Glenn Fogel)於3月31日確診新冠肺炎，病毒檢測結果呈陽性。

綜合外媒報導，該公司表示，福格爾(Glenn Fogel)在出現輕微症狀後，於3月26日接受了測試，自3月28日以來均沒有出現任何症狀，並將繼續履行其首席執行官的職責，而不幸在3月31日被檢測出確診新冠肺炎。

請繼續往下閱讀...

Glenn Fogel表示其症狀很輕微，目前身體也感覺良好。而Booking也表示，公司現已制定了完整接班人計劃，假如Glenn Fogel有需要，可以隨時卸下職務，改由內部其他高層來接任。

格倫·福格爾(Glenn Fogel)2019年被Booking Holdings任命為首席執行官(CEO)，除了他擔任預訂控股公司首席執行官兼總裁外，他還宣佈與蘇塞克斯公爵等4家企業合作推出Travalyst，被《財富》雜誌列入「未來50」榜單第44名，並入選2019年美國500強公司中排名第216位。

▲旗下包含Booking.com、Priceline.com、Agoda.com、Kayak.com、OpenTable等，該網站廣泛分佈於200個國家和地區，圖為荷蘭高達。（圖／Booking.com提供）

Booking Holdings是一家在特拉華州成立的美國公司，旗下包含Booking.com、Priceline.com、Agoda.com、Kayak.com、OpenTable等，該網站廣泛在200個國家和地區使用，大約被翻譯成40種語言。