求助多國「被塑膠」！只有台灣伸援手　帛琉代表：真的是朋友

Palau has been asking the global community for help and NO one responded except Taiwan! Thank you so much. Friends indeed! When ALL the experts says, test, test, test! BUT no one to help...Thank you Taiwan. You know who your friends are! pic.twitter.com/4sTyoCpph6 — Ngedikes Olai Uludong (@nuludong) April 1, 2020

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎的疫情十分嚴重，導致多國的醫療匱乏。台灣的邦交國「帛琉」先前也因為要防堵疫情，進而向多國尋求協助，豈料竟被大家「塑膠」，苦等不到回應，只有台灣願意伸出援手。帛琉常駐聯合國代表Ngedikes Olai Uludong稍早就在推特上大表謝意，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

Ngedikes Olai Uludong稍早在推特上發布貼文表示，「帛琉一直在向全球尋求幫助，但除了台灣以外，都沒有人回應」。她還感慨說道，雖然各國的所有專家都建議要「檢測、檢測、檢測」，但根本就沒人願意幫助他們。

▲▼新光醫院協助遠距教學採檢。（圖／記者徐斌慎攝）





因此，當台灣大方伸出援手幫助帛琉時，Ngedikes Olai Uludong非常感動，更認為這才是真的朋友，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

在此之前，曾有一名駐帛琉的美國籍醫療人員疑似感染新冠肺炎，當時台灣在接獲通報後，就由新光醫院感染科醫師透過視訊的方式來協助採檢，所幸最後結果為陰性。而帛琉總統當時就親自公開稱讚台灣，感謝台灣協助防疫。