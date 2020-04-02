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香港43公務員參加反送中被捕　港府：研擬公務員宣誓效忠

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▲▼反送中,反修例,香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲香港「反送中」期間發生眾多警民衝突。（圖／路透社，下同。

記者蔡紹堅／綜合報導

香港公務員事務局1日指出，從去年6月至今年2月29日，有43名公務員因涉嫌參與「反修例」非法公眾活動被捕，正接受警方調查或被起訴，其中42人已經被停職。此外，公務員事務局還透露，正積極研究是否要求所有公務員宣示擁護《基本法》及效忠香港特區。

根據港媒報導，公務員事務局近日回覆立法會議員有關《財政預算案》的提問，表示公務員若有嚴重不當行為、或干犯刑事罪行，根據既定機制，可將其停職，並在刑事程序完成後採取紀律處分，包括口頭警告、譴責、降級、迫令退休或革職等。

▲▼ 天下制裁集會,香港,反送中。（圖／路透社）

公務員事務局還提到，正積極研究是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，考慮於現行框架下的可行性，以及設立其目的和期望成效。

此外，香港公務員事務局局長羅智光先前曾表示，將被捕公務員停職是基於公眾利益考慮，一方面考慮到公務員違法後如果回到工作崗位，是否繼續適合行使公職權力和職能，另一方面也考慮公眾對於公務員被捕後返回崗位繼續行使職權時的觀感。

羅智光稱，香港特區政府已經多次告誡公務員，切勿參與任何非法活動，公務員若犯刑事罪行，除了要受到法律制裁外，特區政府也必定按既定機制對他們採取紀律行動，絕不會姑息縱容。

▲▼香港反送中,12/20。（圖／路透）

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