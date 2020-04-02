港媒問「台灣加入WHO」被斷線　港府：違反一中原則「台長要負責」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港電台（RTHK）記者日前透過視訊訪問世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward），多次詢問「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」，被艾沃德以「中國各區都做得不錯」回答。這段訪談隨後引起大量討論，但香港商務及經濟發展局2日表示，《香港電台》的相關表達違反「一個中國」原則，廣播處長梁家榮需要負責。

▼來自加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士。（圖／路透）



商務及經濟發展局提到，香港電台節目The Pulse（脈搏）的相關表達，違反「一個中國」原則，以及《香港電台約章》中，香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。

商務及經濟發展局指出，眾所周知，世界衞生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，香港電台必須對此有正確的認識，不能偏差。

商務及經濟發展局還強調，香港廣播處長梁家榮作為香港電台的總編輯，必須對此負責。

根據《香港電台約章》內容，香港電台應提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感，以及增加市民對「一國兩制」的認識。

▼艾沃德曾表示，若感染想在中國大陸治療。



The Pulse記者唐若韞訪問艾沃德時，詢問「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」等問題，艾沃德先是皺眉，接著停頓了大約9秒鐘，回應「很抱歉，我沒聽到你的問題」，並婉拒唐若韞再說一次問題，表示「不用了，沒關係，我們可以進行到下一題」。

唐若韞後來也再次想詢問與台灣有關的問題，但艾沃德的畫面卻突然消失，疑因不明原因斷訊，不過唐若韞並未放棄，重新撥了一次電話，詢問「我想要知道你是如何評斷台灣到目前為止，在防疫方面上的表現？」艾沃德則回應，「嗯，我們已將談論過中國了，你知道的，如果你檢視中國各區域的情形之後，會發現他們其實做得相當不錯。」並隨即接著說，「謝謝你邀請我參加這項訪談，也祝你們在香港的防疫工作順利。」