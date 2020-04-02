駐港解放軍直升機疑「撞電塔」　議員深山找到「碎片、操作說明書」

▲朱凱蒂在土裡面發現疑似直升機的碎片。（圖／朱凱迪臉書，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍駐港部隊一架直升機3月30日在香港大欖郊野公園進行訓練時失事，事件未造成民眾受傷，但公布的訊息非常少，不知有無軍人傷亡。事發後，有民眾指出一處電塔疑似被撞毀，香港立法會議員朱凱廸赴現場勘查，在土中挖出疑似直升機的碎片，並發現被扯下的電纜、濃厚的電油味，以及直升機的說明書，懷疑就是失事地點。

▼解放軍失事後，高壓電塔出現損毀。



香港立法會議員朱凱廸2日上午抵達電塔被撞毀的地點附近，發現有直升機在周圍盤旋，認為可能正在搜索失事直升機的殘骸，於是深入電塔所在地勘查，他指出，相信解放軍把部分殘骸埋在現場，因為挖出了一些碎片，且見到被扯下的電纜，現場還有濃烈的電油味，並有幾頁直升機的說明書，型號為K/JZ9ZH（一二二廠）。

▼朱凱迪在山裡找到直升機說明書。

朱凱廸還說，解放軍是由水盞田村對上的引水道開始上山，到與甲龍林徑交界處再闢路到墜機現場，他在現場發現很多飯盒及垃圾，還有幾個軍方的專用袋，上面寫著簡體字，判斷直升機的主要殘骸應該已搬離現場。

解放軍駐港部隊31日晚間透過港府發布消息，指30日下午一架直升機在執行飛行訓練任務時失事，事故並未涉及任何民居受損或市民受傷，駐軍會根據駐軍法處理及調查事件。

▼朱凱迪上山勘查的影片。

