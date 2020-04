迦薩僅96台呼吸器　以色列「休戰」提供哈馬斯人道援助

▲以色列與巴勒斯坦的關係一直十分緊張。(圖/達志影像/美聯社)

巴勒斯坦伊斯蘭教遜尼派組織「哈馬斯」(Hamas)所統治的迦薩走廊長期有著貧窮的問題,因此當局擔心醫療機構的不足,將難以防堵疫情。雖然以色列和巴勒斯坦一直處於緊張關係,不過隨著新冠肺炎疫情擴張,在衡量後也決定為迦薩(Gaza)走廊提供人道主義援助。

據《中東觀察》(Middle East Monitor),「哈馬斯」所統治的迦薩走廊處於貧窮的狀態,當地僅有96台的呼吸器,不過人口卻高達200萬,因此當局十分憂心,嚴重不足的醫療機構恐怕難以防堵新冠肺炎。

以色列和哈馬斯都將迦薩走廊的邊境封鎖,以避免感染擴散,不過迦薩當局則呼籲外國能夠提供人道主義援助,以色列對此衡量後,決定對迦薩走廊提供任何援助,並希望能夠藉此得知在2014年與巴勒斯坦的以巴衝突中, 2名以色列士兵的下落。

以色列的國防部長納夫塔利.貝內特(Naftali Bennett)表示,「在談論迦薩人道主義世界的那一刻,以色列也有人道主義需求」。以色列一直都很關心2014年戰爭中,那2名士兵的下落,因為兩人目前仍由哈馬斯「保管」。不過哈馬斯從沒有說過這2名士兵是死是活,更沒有提供兩人生命的相關資訊。

巴勒斯坦的官員則表示,以色列所佔領的約旦河西岸政府提供援助後,他們也將在世界衛生組織(WHO)的協助下,把1500套新冠病毒的檢測試劑捐給迦薩。

另外,3月30日一直是巴勒斯坦所舉行的「土地日」,從1976年起,約旦河西岸及迦薩走廊的巴勒斯坦人都會出面,一同要求非法統治的以色列人離開。「土地日」已經舉辦長達40多年,然而今年卻受新冠肺炎的疫情影響,取消往年的集會,並改成線上舉辦抗議活動。

