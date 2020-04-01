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日驅逐艦擦撞陸漁船爆「中方故意的」　陸媒點出三大細節

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▲▼日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

▲日驅逐艦島風號與大陸漁船於東海海域發生擦撞意外。（圖／日本海上自衛隊）

記者魏有德／綜合報導

日「島風號」驅逐艦30日於東海海域與大陸一艘漁船擦撞，造成左舷後方受損，不過，這起「意外」也引起外界諸多懷疑。有軍事專家認為，因中日關係正在改善，為避免日艦過於靠近中國近海，只好採取這個手法，「不排除是中方故意為之」。此外，陸媒也針對這次事件提出質疑，認為該從擦撞地點、時間及損傷情況三個細節觀察。

▲▼日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

▲日本海上自衛隊驅逐艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

大陸外交部發言人華春瑩31日在例行記者會表示，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切，「目前中日雙方正在就此保持溝通，希望日方積極配合，儘快查明事故原因，防止此類事件再次發生。」

《中央社》報導，不願具名的軍事分析家表示，從肇事地點看，日本軍艦靠近中國沿岸上海、寧波和舟山群島一帶，「這是敏感區域，解放軍東海艦隊司令部就在寧波，舟山群島也有眾多海軍基地，肯定有潛艇出沒。」

▲大陸東海艦隊司令部位於浙江寧波，離擦撞地點不遠。（圖／翻攝國防部網）

▲大陸東海艦隊司令部位於浙江寧波，離擦撞地點不遠。（圖／翻攝國防部網）

該分析家指出，一般外國軍艦不應該如此靠近他國近海，不明白日本軍艦為何如此靠近，更何況是如此敏感的區域。再者，他說，肇事區域也並非大陸漁民的漁場，綜合相關訊息分析，這次中國漁船與日本軍艦在該處相撞，不排除是「中方故意的」。

不過，該分析家猜測，當前中日關係正在改善，中方有可能考慮到這個緣故，但又不能接受日本軍艦過於靠近中國近海，只好「採取這個手法」。

▲▼日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

▲日本「島風號」驅逐艦（DDG-172）與大陸漁船擦撞。（圖／日本海上自衛隊）

對於這起擦撞事故，大陸官方評論家「牛彈琴」表示，「在東海，撞船往往是大事件，尤其是中日之間。」因此，他提出擦撞地點、時間及損傷情況等三個細節，供外界探究。

第一，按照日本媒體的報導，撞船地點發生在鹿兒島縣的屋久島以西大約650公里的東海海域，也有外媒直接就說在上海外海，「也就是說，這裡不在釣魚島附近，不是東海最敏感的海域，可以想像一下，如果在那附近，又將引發多大的風波。」

第二，就擦撞時間而言，按日方的說法為當地時間30日晚20時30分左右，這個時間點，可能存在視線問題，「但還是讓人感到蹊蹺，畢竟，日本『島風』號驅逐艦，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量達到5900噸，也算一條大船，為什麼會相撞，可能需要認真調查。」

第三，綜合媒體報導，按日本防衛省的說法，日本驅逐艦的左舷後方，被撞出一塊長1公尺、寬20公分的洞，但雙方都沒有死亡和失蹤，兩艘船都還能依靠自身動力航行，「日方指出，驅逐艦船員還搭乘小船接近漁船進行了確認，漁船上13名船員看起來也都無恙。」

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