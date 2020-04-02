中方海軍實力增強　前美軍退休上校：對美國安地位充滿挑戰

▲美國海軍雷根號（USS Ronald Reagan, CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）及尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者任以芳／綜合報導

近日，中美在南海情勢緊張。根據美國《國家防禦雜誌》網站報導，數十年來，美國一直是世界最強海軍力量。前太平洋艦隊情報部主任詹姆斯•法內爾表示，未來30年，中國持續、高速部署全球海軍力量，將是美國國家安全領導地位最大挑戰。

該報導指出，中國海軍的現代化是從上世紀90年代開始的，艦隊規模大幅度擴大。根據2019年發佈的報告，美國國防部認定，中國海軍已經擁有超過300艘主力艦、潛艇、兩栖戰艦、巡邏艇和特種船。

2019年，中國335艘大型水面艦艇中有55%是2005年後下水。同一時期，美國海軍的主力戰鬥艦艇下降到了293艘，比15年前多兩艘。美國海軍考慮水面艦艇規模擴大到355艘，考慮到造艦成本高、艦隊不斷變化，將傾向採用較便宜的無人系統。

▲日前美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行。（圖／取自USPACFLT網站）

法內爾表示，過去20年中國海軍的發展軌跡，中國不斷擴大海軍造艦，中國造船廠開始實現越來越複雜的設計和系統，比國外有更強的價格優勢。未來，中國將在戰艦數量方面超越美國。

不過，美國在航空母艦依然有最大優勢，中國擁有遼寧艦和山東艦這兩艘航母。山東艦可以攜帶40架飛機。美國擁有11艘核動力航母。美國《國家防禦雜誌》報導指出，假設在第一島鏈以內作戰，中國海軍在中國近海之外的區域行動能力有限，美國海軍的後勤線路太長，有美國海軍人士建議，除了部隊部署要分散，必須採購更多反艦導彈和防空導彈，減少對航母前沿部署的依賴，增加使用無人系統、潛艇、反潛戰裝備。