銀行阻詐守護民眾財產　新營警表揚感謝有功行員

▲新營分局長李名昌，頒贈感謝奬座及獎金給協助攔阻被害人匯款的金融機構行員，感謝協助警方防止詐騙共同守護民眾財產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營警分局為表揚轄內銀行阻詐有功人員，由分局長李名昌親自前往頒贈感謝奬座及獎金給協助攔阻被害人匯款的金融機構行員，感謝協助警方防止詐騙，共同守護民眾財產。

警方指出，其中中國信託新營分行於今年1月至3月間，成功阻止3起詐騙案件，金額達新台幣17萬餘元，林姓行員出席代表接受頒獎；另外京城銀行於今年成功阻止1起詐騙案件，郭姓經理代表接受頒獎，2位受獎人員表示身為銀行人員，攔阻詐騙也是很重要的工作之一，今後也會和警察共同守護人民的財產，讓不法之徒無從再覬覦人民的血汗錢。

另外，中信銀林姓行員也分享了個人阻詐的成功經驗，並表示：「多點關懷，多點耐心」，自然能從細微處發現異狀，對於協助警方攔阻遭詐被害人匯款，雖然偶而會遭到民眾的質疑和怒氣，但這是難得的行善機會，自己也是很樂意也會繼續這樣的善行。

為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，台南市長黃偉哲均會利用每月召開的治安會報，公開表揚成功阻詐有功人員。新營分局長李名昌表示，警察工作其實很需要民間的力量共同協助，所謂「警力有限、民力無窮」，如果市民朋友知有犯罪不法情事，請務必要即刻通知警方，由警方到場處理、深入偵辦，唯有警察做市民的執法先鋒，市民做警察的治安朋友，社會秩序才能更美好。特別呼籲民眾，請牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，另警政署防詐騙專線「165」全年不打烊，隨時受理諮詢、檢舉或報案，請民眾多加利用。

►有75%酒精，必備必買必囤！！