板信銀搶匪超商前被拉下車　長槍推給「台中獄友」短槍是輕生用

記者邱中岳／台北報導

北市中山區日前發生1起銀行搶案，男子在3月30日上午趁隙劫走80萬元，警方隨即在桃園找到作案車輛，並循線在3月31日掌握嫌犯換開百萬轎車躲追查，警方尾隨見時機成熟，趁陳嫌尚未停好車之際跳車逮人。

警方調查，陳姓嫌犯因到銀行貸款遭拒，沒想到竟因想當一天「有錢人」，就帶槍到中山區的板信銀行搶劫並打傷保全員，最後劫走80萬元逃逸，警方獲悉後發現嫌犯當天狂開6槍，隨即開著小黃逃往林口一帶。

▲警方掌握嫌犯出沒桃園龍潭一處超商便堵住嫌犯車輛，1名警員未等偵防車停妥就跳下攻堅。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方在林口一帶找到車子，最後調閱監視器發現陳嫌改開百萬名車後返回桃園，警方見時機成，熟尾隨到龍潭一處超商前，待嫌犯準備轉進超商停車，1名警員從後方尾隨的警車上跳下，直接朝陳嫌車窗敲擊，其餘警力也尾隨上前將人壓制。

▲警方逮捕嫌犯後起獲改造手槍1把、子彈28顆以及60多萬元剩餘贓款。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後在陳嫌身上找到改造手槍一把、子彈28顆以及60多萬元餘款，據了解，40多歲的陳姓男子有強盜及槍砲前科，陳男供稱，擔心火力不夠大，因此向台中市的獄友借犯案用的槍枝，犯案後已還給對方。

▲警方鎖定嫌犯將車開到桃園龍潭一處超商前，隨即將車堵住上前逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前也將持續找到「台中獄友」交出犯案槍枝，至於車上的改造手槍，則是打算遇上警方圍捕時，拿來輕生用的。

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