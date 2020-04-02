新冠肺炎成「第一個冠狀病毒大流行」！陸流行病專家：中國還沒接近尾聲

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎成人類面臨的第一個冠狀病毒大流行，肆虐全球，不過在大陸本土卻不斷好轉中。大陸國家疾控中心首席流行病學家曾光卻認為，「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲。」

世界衛生組織總幹事譚德塞4月1日表示，過去5周，確診病例接近爆發性增長，幾乎所有國家和地區都報告了，在未來幾天內，確診病例將超過100萬，死亡病例將超過5萬，「新冠肺炎成人類面臨的第一個冠狀病毒大流行。」

這到底意味著什麼？曾光確認，「新冠肺炎成為『大流行』是事實。」他解釋，冠狀病毒雖然有很多，但是引起世界關注的就只有3個，第一次是2003年的SARS，那時候還不是全球大流行，在其他國家基本沒有傳開，主要集中於華人；第二次MERS，就更局限了，主要集中於中東少數國家，病死率高，但是傳播率弱，患病人數較少；第三次就是新冠肺炎，如今已在全世界二百多個國家傳開，感染人數遠遠超過SARS，最終可能比SARS多一百倍都不止。

▲新冠病毒傳染性極強。（圖／達志影像／美聯社）

早在當地時間3月11日，譚德塞就宣佈，新冠肺炎疫情「從特徵上可稱為大流行」。據悉，世衛組織將大流行（pandemic）定義為「一種新疾病在全球廣泛傳播」。從1月底世衛組織宣佈新冠肺炎疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，到如今宣佈構成全球「大流行」，意味著病毒在全球蔓延的趨勢並未得到遏制，嚴重程度與應對難度皆有所增加。

曾光表示，「新冠肺炎是對人類巨大的挑戰，需要全球團結起來共同應對，這已經不是一個國家的任務了，任何一個國家的防控漏洞都會影響全球疫情；中國在力所能及的情況下，援助一些困難國家，是非常正確的。」

他也預測，「新冠肺炎下一步可能在一些發展中國家形成高潮，更需要聯合國、世界衛生組織，以及其它國家的幫助。」

►戴口罩也要記得保養