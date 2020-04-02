明起入境14天內「有症狀」要送檢疫點隔離　結果出爐前不能回家

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／攝影中心攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2日）公布，新增10例新冠肺炎確診案例，累計339例。為加強防疫，指揮中心宣布，明天起入境的旅客在14天內有各項發燒、呼吸道等症狀，除在機場要配合採檢外，也要依照指示搭乘防疫車隊到指定地點，進行居家檢疫。

指揮官陳時中表示，邊境都盡量在有症狀或稍微有症狀都要採檢，籲健康聲明書務必詳實填寫，不要隱瞞相關病情，相關隱瞞只是會害人害己，會錯失採檢機會，也增加家人被感染可能性。

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▲副指揮官陳宗彥說，針對邊境這段時間也有非常多入境旅客有症狀，在最近每天都維持100多位 。（圖／疾管署提供）

副指揮官陳宗彥說，針對邊境這段時間也有非常多入境旅客有症狀，在最近每天都維持100多位，除了昨天比較少81位以外，其他大概維持100多位有症狀的旅客，雖然入境旅客已經降到昨天1500多位，持續在邊境入境的旅客呈現將近百位的症狀，同時來做好有症狀的旅客的保護，也保護社區。

陳宗彥表示，從明天開始入境旅客在14天內有各項發燒呼吸道症狀，除了在機場要配合採檢的措施外，會請相關的旅客要依照指示搭乘防疫車隊到指定的地點，先進行居家檢疫，這地點的措施希望在等候結果前還有症狀改善前，可以先在指定地點進行居家檢疫，避免大家回社區造成影響，從明天開始啟動這措施，希望保護好邊境和國內社區防疫。

▲今日全台確診人數增至339例。（圖／陳昱璇製）

至於檢疫地點是在哪？要等多久採檢結果才能回家？陳宗彥說，因為現在目前國內還有3個機場旅客會有入境，松山、桃園跟小港，指定場所用現有規劃的集中檢疫場所當然也會就近，以桃機部分會就近在桃園附近，松山地點會在跟負責檢疫場所的同仁做討論，小港因為高雄附近有一個處所。採檢完要等結果出來，如果是陰性症狀恢復了，沒有什麼其他的擔憂，經檢疫場指揮官，由他們醫護人員經過健康狀況評估，看是否回家。