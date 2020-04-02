影／奧捷團確診再加一！領隊病逝後...60歲男也確診「全團已5人中鏢」

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心表示，新冠肺炎再增10例確診，8例境外移入、2例本土。其中案338跟團到奧捷旅遊，返台後居家隔離時發病，今日確診，該團截至目前共5人確診。

陳時中表示，案338於5日到14日與家人跟團至奧捷旅遊，回台後當日就出現腹瀉、咳嗽等症狀，期間一直居家隔離，也未通知衛生單位身體有狀況，直至30日才就醫採檢，今日確診，該旅行團領隊為之前病逝的確診個案，該團目前已有5人確診(其他為案61、72、104、108)。張上淳表示，案338最一開始只有輕微症狀，30日就診時照了X光發現有肺炎現象，目前症狀算輕症，由於該團目前5人確診有3人重症，其中還有一名死亡案例，接下來會密切追蹤其身體狀況。

另外，今日確診個案中，案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

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指揮中心指出，今日新增之8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月15日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

▼0402新增10例確診，點圖可放大。（圖／中央疫情指揮中心提供）



