觀光局員工5歲兒疑感染案例　鄭文燦：已全園停課進行採檢

▲桃園市長鄭文燦指出，市府已會勘過，全園師生17人已居家隔離，目前幼兒園已全面停課採檢中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部觀光局駐桃園國際機場旅客服務中心員工，日前傳出因接待菲律賓返台主秘兒子卻染上新冠肺炎案，還造成5歲兒有被感染；桃園市長鄭文燦2日主持防疫專案會議後表示，1日已與教育局長高安邦視察過，已向疾管署建議全班17位師生居家隔離，目前幼兒園已停課並採集檢體中，2日中午採檢結果會出爐。

針對桃園市某幼兒園幼童出現確診個案，鄭文燦指出，市府接獲個案通報後，1日他已會同教育局長高安邦到該幼兒園視察，事後會同衛生局長王文彥研議，已在第一時間向疾管署建議該班17名師生均需居家隔離，並進行後續採檢，已獲疾管署同意。

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鄭文燦說，目前採檢報告中，有3名陰性已確定，其餘14名的採檢結果於2日中午會出爐，被隔離的17名師生已全面採檢請家長們放心，同時也決定幼兒園全園停課，直到隔離期結束，讓幼兒園進行環境消毒與整備工作，讓附近的社區更安心。

鄭文燦還強調，幼兒園幼童確診緣起於觀光局有特權的公務員與兒子，另一邊則是觀光局員工與兒子，他認為以「特權父子」與「受害父子」做對比，犯錯的應該得到懲罰，對國人才有交代，受害者也應得到道歉與補償，這是基本的道理，但目前是要把個案控制住，避免疫情蔓延。

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