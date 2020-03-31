宜蘭檢疫男闖桃園　遭攔辯「來借錢！」警扭送隔離所…起碼罰10萬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊30日攔獲違規車輛，其中車內一名吳姓男子被查出居然是居家檢疫者，目前仍在14天期間內，居然到桃園市趴趴走，吳男辯稱因缺錢花用，與朋友一起來桃園調頭寸，員警立即通知宜蘭縣衛生局確認身分後，被命令強制隔離，警方已通知防疫計程車載往檢疫所進行隔離，根據規定，違反居家檢疫者開罰從10萬元起跳。

▲桃園市警局保安大隊30日下午查獲吳姓男子是居家檢疫者，居然從宜蘭跑到桃園趴趴走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園保大表示，30日下午4時許，保大員警巡邏經過桃園區復興路，一輛轎車違停路旁，員警下車攔檢，透過M-Police查證身分，坐在副駕駛座的吳姓男子被查出是宜蘭縣衛生局列管居家檢疫對象，立即電話通報，並將其留置調查。

▲桃園市警局保安大隊30日下午查獲吳姓男子是趴趴走，通知檢疫計程車送檢疫所強制隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男辯稱，日前才從國外返回台灣，因居家檢疫期間缺錢花用，才請朋友開車載他到桃園找友人借錢，未料才到桃園沒找到人就被警察攔查，除同車友人以外，他沒有再接觸其他人，警方對吳的說法持保留態度。

此外，經宜蘭縣衛生局調查，吳男再違規機率高，認為有強制隔離之必要，經保大通報防疫計程車到場，隨即將吳載往指定的檢疫處所進行強制隔離，相關裁罰則由宜蘭縣衛生局認定裁罰，此例則是桃園保大攔查違規趴趴走的首起案例。

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