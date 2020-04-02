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翁仁賢拒打麻醉「好好享受死亡」…拖1hr槍決　高大成：為何一定要幫他打？

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▲逆子翁仁賢縱火燒死6摯親今伏法。（圖／ET資料照） 

▲逆子翁仁賢縱火燒死6至親。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉維榛／綜合報導

喪心病狂燒死6至親的翁仁賢，於昨（1）日晚間伏法，事實上槍決前，翁拒絕打麻醉，直言想要「好好享受死亡的過程。」經過執行檢察官溝通，才勉為其難接受打針。對此，法醫高大成不解表示「既然拒絕了，就如他生前所願！」

2016年除夕圍爐夜，翁仁賢潑灑20公升汽油放火，造成年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，5人葬身火海，而姪女送醫搶救不治，共造成6死5名親友灼傷悲劇。

請繼續往下閱讀...

在監獄的日子裡，翁仁賢非旦沒懺悔，言行反而令人髮指，曾對倖存的四哥嗆聲，「如果認為他們做的對，可以，人可以輪迴幾十次，我在上面等，我就追殺你們幾十次。」翁男也多次對記者比中指，辱罵「智障」、「你到底要不要回去讀幼稚園？」

昨（1）日，翁仁賢的最後一餐是滷味配啤酒，他得知要被槍決時，一度抵抗不配合，試圖使出拖延戰術，在法醫和北所管理員的合力下，才把他拖到刑場。過程中，翁還拒絕打麻醉，笑稱不想像鄭捷一樣，想要「好好享受死亡的過程」，經溝通後才同意打針，因此伏法時間延後了一小時。

▲▼翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝）

▲翁仁賢遺體直接送往中壢殯儀館，家人拒領。（圖／記者宋良義攝）

對於翁仁賢的荒腔走板行徑，高大成也看不下去，在臉書上直呼「為什麼一定要幫他打麻醉藥？不解？！既然拒絕了，就如他生前所願；人道主義的觀點？！勸他 #捐贈器官，倒不失為死後對社會的一點點小小的貢獻。」

不久後，高大成再轉貼2015的反廢死文章，「反廢死 =反費時=不浪費時間與國家資源…只要確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑。死刑犯應捐贈器官，以表對社會的歉意！」

文章曝光後，掀起7千多名網友刷讚認同，「同意～浪費國家資源！」、「高法醫永遠表率說實話」、「怕浪費子彈，可用環首吊刑」、「認同，殺人償命是天經地義，也是罪有應得」、「為什麼我要浪費納稅錢養這些囚犯，他們有家屬及親友啊」、「廢死刑只會讓社會更亂，百姓沒安全感，希望能修法」、「贊同高醫師說法！器官捐贈等於死兩次！南無地藏王菩薩」。

面對死刑存廢問題，法務部長蔡清祥今年3月23日才在立法院司法委員會表示，逐步廢死是未來的方向，目前台灣還有39名死刑犯未執行，倘若必須執行，還是會去做。

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