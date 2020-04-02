外籍確診患者發狂...撕咬出血傷口　女護士痛哭憂心遭感染

▲廣州護士被外籍確診患者攻擊，拳打腳踢加上撕咬。（圖／翻攝 南方都市報）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情稍微趨緩，第一線醫療人員持續奮戰竟然遭到攻擊！廣州一名ICU護士被外籍新冠肺炎確診患者毆打、咬傷左臉，女護士當場痛哭，醫院同事都很擔心她會感染病毒。

根據大陸媒體南方都市報指出，這起事件發生在廣州第八人民醫院嘉禾院區住院部一樓隔離病區。一名47歲奈及利亞籍男子上個月20日入境，接受核酸檢測結果是陽性，3月23日被送醫院進行隔離治療，直到目前其核酸檢測仍為陽性，屬於高感染患者。

▼廣州護士被外籍確診攻擊，脖子大塊紅腫。（圖／翻攝 南方都市報）

▲醫院同事非常擔心，被咬護士遭到病毒感染。（圖／翻攝 南方都市報）

事發當天是1日，這名外籍確診患者不配合抽血檢查，想走出隔離病房被護士攔阻，確診的外籍男子竟然動手打人。根據目擊這描述，「男子把護士按在地上拳打腳踢，態度惡劣，還咬人臉部！」事後，廣州白雲警方立刻到場制伏該男子。

透過現場影片看見，被打護士的左臉靠近眼睛地方，有被撕咬血傷口，脖頸處、腰部也有大塊紅腫，法醫鑒定為輕微傷。護士被攻擊後當場大哭，旁邊同事也非常驚慌，因為咬人的男子市確診患者，醫院非常擔心該名護士被感染，緊急安排隔離治療。

▲廣州警方證實有攻擊事件，確診外籍患者康復後將受當地法律嚴懲。（圖／翻攝 南方都市報）

目前，該醫院已加強內部隔離保安。廣州警方2日也證實有這件事，並且快速成立刑事案件調查，涉案攻擊的外籍確診男子在警方監管下隔離治療，康復後將受到嚴厲懲罰，大陸警方會採取刑事強制措施，依據中華人民共和國傳染病防治法、刑法、外國人入境出境管理法等法律法規，依法處理。