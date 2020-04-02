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只要30秒！振興醫院遠距治療新冠病患　每日減少消耗2千套隔離衣

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▲▼振興醫院透過「遠端監控」科技，醫護人員可避免透過傳統方式為並未測量生理數據，降低感染風險。（圖／振興醫院提供）

▲振興醫院透過「遠端監控」科技，更準確掌握病患生理數據，醫護人員可減少進出隔離病房，降低感染風險。（圖／振興醫院提供）

記者林育綾／台北報導

台北市振興醫院是目前少數可承接新冠肺炎（COVID-19）治療的醫院之一，然而護理人員進入隔離病房為病患測量體溫、血壓等數據時，除了要近距離接觸擔心感染風險，無法攜帶紙筆情況下也只能靠記憶力，加上每次穿脫隔離衣需要45分鐘，承受不小身心壓力。如今振興透過「遠端監控」科技，只要30秒就能完成給藥治療，減少醫護人員進出病房次數，期望推廣給同業，每日可至少減少隔離衣2000套、一個月減少6萬5千套，對於長期防疫來說，能降低物資消耗、儲備更多能量。

醫護人員無法隨時待在床側，但需要密集測量病患的生理資訊，在無法攜帶紙筆進入隔離病房的情況下，每次都要靠記憶力記下血壓、心跳、血氧、體溫等數據，同時可能還要忙其他事務，如果不小心遺忘就得重新測量，這些過程至少花費10分鐘；加上每次穿脫隔離衣還需要45分鐘，尤其脫去的過程至少要洗手7次，每脱去一層洗一次，更擔心近距離接觸病患的感染風險，都是外界難以想像的身心壓力。

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▲▼振興醫院透過「遠端監控」科技，醫護人員可避免透過傳統方式為並未測量生理數據，降低感染風險。（圖／振興醫院提供）

▲在引進遠端監控科技前，醫護人員必須身穿隔離衣，進入隔離病房長達10分鐘測量生理數據，且不能攜帶紙筆記錄。（圖／振興醫院提供）

為了降低醫護人員被感染風險、減輕醫護人員工作負擔，同時仍可以精確掌握患者病情，振興醫院魏崢院長引進遠端監控科技，偵測隔離病人生理訊號。而殷偉賢副院長及心臟血管內科陳冠群醫師帶領的「遠距照護中心」團隊，自2006年以來運作良好，這次接獲魏崢院長指示後，將原本用來照護居家心臟衰竭患者所使用的血壓、血氧儀，配置到隔離病房，監控隔離患者之血壓、心跳與血氧濃度。

另外，新冠肺炎患者發燒是肺炎變化的關鍵，針對此次疫情，更首次引進監控體溫的「即時體溫貼片」監控系統，可以對隔離患者進行24小時體溫監測。陳冠群醫師提到，此系統有別於現在常用的額溫槍或紅外線體溫，採用的是由台灣自行研發的智慧體溫貼片，僅郵票大小（3X3公分），貼於患者腋下皮膚，搭配低功率藍芽接收器，可以持續36小時監控患者體溫，每5鐘記錄一次。

▲▼振興醫院透過「遠端監控」科技，醫護人員可避免透過傳統方式為並未測量生理數據，降低感染風險。（圖／記者林育綾攝）

▲「即時體溫貼片」監控系統，貼於患者腋下，可以持續36小時監控患者體溫，每5鐘記錄一次。（示意圖／記者林育綾攝）

陳冠群說明，現行體溫量測方式，是等護理人員進入病室查房才進行耳溫量測，一天大約量4次，但當場不見得能測到患者發燒，因為有些病患是「間歇性發燒」，用傳統的測量方式恐怕錯過。但透過此監控系統，醫院已經多次抓到個案發燒的狀況，系統還會在患者發燒時，主動提醒醫護人員，可以更精確掌握患者病情、及時處置，進而提升了對患者安全性的照護。

陳冠群醫師說，透過遠距監控系統，對於長期對抗疫情儲備能量更有效，目前振興已實行一個月了，醫護人員照顧起來也比較放心。

振興負壓隔離病房楊淑如護理長提到，每次進入隔離病房與往來照顧不同患者前，護理人員皆需穿著全套防護設備（包括頭罩、全罩面罩、N95口罩、防護衣與兩層手套等厚重裝備），再花上10分鐘為病患量測各種生理數據，而且還不能攜帶任何紙筆輔助記錄數據，當照護病患一多，無形中也增加了錯誤的機率。

再者罹患COVID-19患者幾乎都會發燒，負壓隔離病房之確診或疑似病患，每日要多次量測體溫、血壓、血氧變化，並將狀況回報給主治醫師後，等醫師處方藥物，護理人員需再次進入病室給藥治療，為此護理人員每日需進出隔離病房達「12次之多」。

▲▼振興醫院透過「遠端監控」科技，醫護人員可避免透過傳統方式為並未測量生理數據，降低感染風險。（圖／記者林育綾攝）

▲振興醫院透過「遠端監控」科技，病患可自行測量血壓。（圖／記者林育綾攝）

胸腔內科陳威廷主任認為，引進上述系統後，醫護人員可以在「不進入隔離病房」的前提下，事先擷取到病患重要的生理數據。在提昇照護品質同時，大大減少了醫護人員進出隔離病房的頻率達6次之多，給藥治療也只需短短30秒即可完成。

透過遠距監控提高照護品質同時，也減少了防護設備的損耗，以目前相當缺乏的防護衣為例，目前台灣有329例確診個案，若一件個案減少6次進出隔離病房的次數，一天下來就可節省近2000件的損耗，一個月就節省約6萬5千多件之多，如果再加上疑似個案在內，節省的數量將甚為可觀。更重要的是，降低了工作人員被感染風險，研究指出，曝觸在病毒的環境時間愈長，受感染的機會就會愈高。

殷偉賢副院長和魏崢院長則說，振興醫院期望推薦給同業這個有效、簡單的方法，不僅花費不高，也降低醫護人員染病風險，減輕第一線護護人員的工作負擔和心理壓力，讓醫療人力物力能做更有效運用，與新冠病毒肺炎的長期抗戰做好準備。

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